Sağlık bakanı: Bilim Kurulundan bir bilim insanımız Kovid pozitif, yeni bir kurul daha oluşturulacak

Sağlık Bakanı: Herkesin test yaptırma talebiyle doğru olmadığını biliyoruz. Bu ortamda da şu an bu virüs olabilir. Bilim Kurulu üyelerinde de pozitif olabilir. Bir arkadaşımızın durumunun böyle olduğunu söyleyebilirim. Fakat isim söylememi beklemeyin

ÜNİVERSİTE HASTANELERİ MASKE DURUMU



Malzeme ekipman noktasında bir gayret içinde olduğumuzun çabası içerisindeyiz. Tabi ki bazı kurumlarımızın farklı uygulamaları olabilir. Bunun doğru olmadığını, çalışan tüm personelimizin ihtiyaçlarının giderilmesi gerektiğini belirtiyoruz. İhtiyaç konusunda gerekli teminleri de yapıyoruz.



2. BİR KURUL OLUŞTURACAK



Umre ve yurt dışından gelenler farksız bir şekilde. Sadece yurt dışından gelenlerin sayısı 357 bindi ve Umrecilerin oranı %6'ydı. Bu dönemde birçok arkadaşımız ekrandan daha sağlıklı bilgi vermek noktasında gayret içinde oldular. Önümüzdeki günlerde daha çok vakaların konuşulduğu, sayıların konuşulduğu dönemden farklı olarak, psikolojik yönleri ve farklı bir ekibin oluşacağı bir hazırlık içerisindeyiz. Yeni süreçte 2. bir kurulun duyurusu sizlere yapılacak.