Sağlık Bakanı: Bu onurlu ülkenin Sağlık Bakanı olmaktan bir kez daha gururlandım

Barış Pınarı Harekâtı başladığı günden bu yana gönüllü olarak harekât bölgesinde görev yapmak için başvuran sağlık personeline teşekkür mesajı yayımlayan Sağlık Bakanı Koca "Bu asil davranışları karşısında çok duygulandığımı ve bu onurlu ülkenin Sağlık Bakanı olmaktan bir kez daha gururlandığımı ifade etmek isterim. Yüreği bu vatan için çarpan, milletine ve devletine her koşulda fedakarca destek olmaya can atan binlerce çalışanımıza teşekkürü borç bilirim." dedi.

Sağlık Bakanı'nın yayımladığı mesaj şu şekilde:

"Barış Pınarı Harekatı başladığı günden bu yana gönüllü olarak harekat bölgesinde görev yapmak için Başhekimliklere, İl Müdürlüklerimize ve Bakanlığımıza başvuran hekimlerimiz, hemşirelerimiz, acil sağlık çalışanlarımız, teknikerlerimiz, yardımcı hizmet personelimiz, hatta emekli çalışanlarımızın bu asil davranışları karşısında çok duygulandığımı ve bu onurlu ülkenin Sağlık Bakanı olmaktan bir kez daha gururlandığımı ifade etmek isterim. Yüreği bu vatan için çarpan, milletine ve devletine her koşulda fedakarca destek olmaya can atan binlerce çalışanımıza teşekkürü borç bilirim.

Bununla birlikte harekât bölgesinde yeterli sayıda personelimiz ve teçhizatımızın bulunduğunu bu yüce gönüllü arkadaşlarıma ve aziz milletimize bildirmek isterim. Bu vesileyle halihazırda cephe gerisinde, sınır hattında ve sınır ötesinde görev yapmakta olan tüm görevli hekimlerimize, sağlık personelimize, 112 Acil ve UMKE ekiplerimize de gönülden teşekkür ediyorum. Gayretli çalışmalarını yakından takip ediyor, kendilerine bu kutsal görevde başarılar diliyorum."