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Sağlık Bakanı: Bu yılın başından itibaren 3 milyon 295 bin hasta kara ve hava ambulanslarıyla taşındı
Sağlık Bakanlığının 112 acil sağlık hizmetleri kapsamında bu yılın başından itibaren 3 milyon 295 bin hasta kara ve hava ambulanslarıyla taşındı
Sağlık Bakanı: Bu yılın başından itibaren 3 milyon 295 bin hasta kara ve hava ambulanslarıyla taşındı
21 Ağustos 2019 - AA
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AA muhabirine acil sağlık hizmetlerine ilişkin açıklamada bulundu. 

Acil hastalık veya yaralanma halinde, günün 24 saati 112'nin aranmasıyla başlayan ve illerdeki komuta kontrol merkezine ulaşan çağrıların değerlendirildiğini aktaran Koca, acil sağlık hizmetlerinin tedaviye erişimin en önemli basamaklarından biri olduğunu söyledi.

Geçen yıl 5 milyon kişinin ambulanslarla sağlık tesislerine nakillerinin gerçekleştirildiğini aktaran Koca, "Yılbaşında 4 bin 900 olan ambulans sayısını 6 ay içinde 5 bin 483'e çıkardık. 2002'den itibaren bu zamana kadar da ambulans başına düşen nüfusu, 106 binden 17 bine indirdik. Yeni açılan 112 istasyonlarımızla, istasyon sayımızı da 2 bin 801'e yükselttik." dedi.

Dijital ambulanslar 5 ilde hizmet veriyor

Bakan Koca, bu yılın başından itibaren 112 acil sağlık hizmetleri kapsamında taşınan hasta sayılarına ilişkin de bilgi verdi.

883'ü uçak ambulansla, 624'ü helikopter ambulansla, diğerleri de kara ambulanslarıyla olmak üzere toplam 3 milyon 295 bin hastanın sağlık tesislerine ulaştırıldığına değinen Koca, acil sağlık hizmetlerinde son yıllarda uygulanan "Acil Sağlık Otomasyon Sistemi" (ASOS) sayesinde, hasta nakillerinin dijital ortamda takip edilebildiğini dile getirdi.

Ambulanslarda bulunan navigasyon cihazı sayesinde de konum belirlenerek en yakındaki ambulansın olay yerine sevk edildiğini hatırlatan Koca, dijital ambulansların pilot olarak Bolu, Çanakkale, Kırklareli, Kırıkkale ve Çankırı'da hizmete girdiğini, bu yıl sonuna kadar 81 ilde tüm ambulansların dijital sisteme geçmesini hedeflediklerini kaydetti.

Hava ambulans hizmetleri ücretsiz sunuluyor

Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'nin hava ambulans sisteminde son derece ileri noktada olduğunu vurgulayarak, şunları anlattı:

"Türkiye Cumhuriyeti devleti, sigortalı olup olmadığına bakmaksızın tüm vatandaşlarına en geniş kapsamda ambulans hizmeti veren tek ülke konumundadır. Hava ambulans sistemi de buna dahildir. Tüm vatandaşlarımıza hava ambulansı hizmetini ücretsiz olarak sunuyoruz. Acil kurtarma, hasta transferi, organ nakli dahil tüm süreçler devlet tarafından karşılanmaktadır ve vatandaşlardan hiçbir ücret talep edilmemektedir. Üstelik Türkiye bu hizmeti vatandaşlarına yalnızca yurt içinde değil, yurt dışında da ücretsiz şekilde vermektedir."

Acil sağlık hizmetlerinin havadan, karadan ve denizden kesintisiz yürütüldüğünün altını çizen Koca, "Ülkemizin tamamını kapsayan acil sağlık hizmetleri organizasyon yapısını kurduk. 4 ambulans uçağımız, 17 helikopterimiz, 6 deniz bot ambulansımız hizmet veriyor. Paletli ambulanslarımızla en zor iklim ve coğrafya koşullarında bile hastalarımızın imdadına yetişiyoruz." dedi.

Hava ambulansları en çok Suudi Arabistan, Almanya ve Fransa'ya uçtu
Fahrettin Koca, seyahat veya iş amaçlı yurt dışına çıkan Türk vatandaşlarının bir sağlık sıkıntısı yaşadıklarında da Türkiye'nin her an yanlarında olduğunu vurgulayarak, "Yurtdışında ikamet ettiği halde tedavisini Türkiye'de sürdürmek isteyen vatandaşlarımıza tıbbi endikasyon çerçevesinde bu imkanı sağlıyoruz. Tüm bunlar, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vatandaşlarına gösterdiği hassasiyetin bir yansımasıdır." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin yurt dışından en çok hasta getirdiği ülkelerin başında hac ve umre ziyaretleri dolayısıyla Suudi Arabistan olduğunu aktaran Koca, Türk nüfusunun ya da seyahatin yoğun olduğu Almanya ve Fransa gibi ülkelerin de en çok hasta getirilen yerler arasında bulunduğunu sözlerine ekledi. 

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ambulans 112 acil saglik calisani fahrettin koca

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