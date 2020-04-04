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Sağlık Bakanı: Bugün 76 kişi daha hayatını kaybetti. Toplam ölü sayısı 501'e, vaka sayısı 23 bin 934'e yükseldi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü nedeniyle bugün 76 kişinin daha öldüğünü duyurdu. Toplam ölü sayısı 501'e yükseldi.
Sağlık Bakanı: Bugün 76 kişi daha hayatını kaybetti. Toplam ölü sayısı 501'e, vaka sayısı 23 bin 934'e yükseldi
04 Nisan 2020 20:24 -
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Türkiye’deki corona virüsü salgınına ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yaptı. Koca bugün 19 bin 664 test yapıldığını, 3 bin 13 vaka daha tespit edildiğini duyurdu.

Türkiye’de corona virüsüne bağlı olarak 76 kişi daha hayatını kaybetti, ölü sayısı toplam 501’e yükseldi. Vaka sayısı ise 23 bin 934 oldu.

Türkiye’de corona virüsünün ortaya çıkmasının ardından toplam 161 bin 380 test yapıldığının belirtildiği açıklamada, yoğun bakımda toplam 1311 hasta olduğu ifade edildi.

Entübe olan hasta sayısı 909 olurken, iyileşen hasta sayısı da 786 yükseldi.

SAĞLIK BAKANI KOCA PAYLAŞTI

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Fahrettin Koca, şu ifadeleri kullandı:

Bugüne kadar yapılan 161.380 testin %12,18'i son 24 saat içinde gerçekleşti.

* İyileşen hasta sayımızda önemli artış oldu. Dün toplam 484 olan iyileşen hasta sayımız bugün 786'ya ulaştı.

* Virüs gücünü temas ortamından alıyor. Virüse bu fırsatı tanımayalım.

Anahtar Kelimeler:

saglik bakani fahrettin koca vaka sayisi

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