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Sağlık Bakanı: Bugün akşam saatlerinde koronavirüs şüphesi olan bir vatandaşımızın test sonucu pozitif çıktı
Sağlık bakanı Fahrettin Koca bugün akşam saatlerinde koronavirüs şüphesi olan bir vatandaşımızın test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu
Sağlık Bakanı: Bugün akşam saatlerinde koronavirüs şüphesi olan bir vatandaşımızın test sonucu pozitif çıktı
11 Mart 2020 -
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Bakanı Koca: Bugün akşam saatlerinde koronavirüs şüphesi olan bir vatandaşımızın test sonucu pozitif çıktı.

Tedbirler hangi keskinlikte olursa olsun bazı sonuçları önlemek maalesef mümkün değil. Bu an burada olmamın nedeni; bu saate dek gösterdiğimiz şeffaflıktır. Size üzücü ama korkutucu olmayan haberi bildirmek istiyorum. Bu akşam saatlerinde bir vatandaşımızın test sonucu pozitif çıktı. Hastamız bir erkektir. Ülkemiz süreç boyunca bu olasılığa hazırdır. Yayılmayı önleyici tedbirler alınmıştır. Yurt dışına zorunlu olmadıkça çıkamayalım. Bugüne kadar gösterdiğimiz başarı bundan sonrası için mücadelemizin kolay olacağının garantisi kabul edilmelidir. Biz dünyayı uyarırken aynı zamanda hazırlandık. 

 

 

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koronavirus turkiyede ilk vaka

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