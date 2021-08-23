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Sağlık Bakanı: Burdur Devlet Hastanesi'nde arkadaşlarımızı darp eden 4 kişi gözaltına alındı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Burdur Devlet Hastanesi'nde enjeksiyon yapan hemşireyi 'çocuklarının canını acıttığı' gerekçesi ile darp eden 4 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.
Sağlık Bakanı: Burdur Devlet Hastanesi'nde arkadaşlarımızı darp eden 4 kişi gözaltına alındı
23 Ağustos 2021 16:56 -
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Burdur Devlet Hastanesi'nde çocuklarına enjeksiyon yapılması sırasında çocuğun kolunu acıttığı gerekçesi ile görevli hemşireyi ve olaya müdahale eden güvenlik çalışanlarını darp eden şüpheliler gözaltına alındı.

Şüphelilerin gözaltına alındığını açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Burdur Devlet Hastanesinde yaşanan şiddet olayında arkadaşlarımızı darp eden, kendilerine sözlü saldırıda bulunan 4 kişi gözaltına alınmıştır. Saldırganların hak ettiği, benzer suçların önünü kesecek cezaları almaları için, camiamız adına sürecin ödünsüz takipçisi olacağız." ifadelerini kullandı.

Burdur'da hasta yakınları enjeksiyon sırasında çocuğun kolunu acıttığı gerekçesi ile hemşireleri darp etti

Anahtar Kelimeler:

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