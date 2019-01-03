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Sağlık Bakanı bütçeye sinirlendi istifa etti: '16 trilyon tümen verildi aman ne büyük iyilik'
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran Sağlık Bakanı Hasan Gazizade Haşimi'nin bütçe tartışmaları nedeniyle sunduğu istifasını kabul etti
Sağlık Bakanı bütçeye sinirlendi istifa etti: '16 trilyon tümen verildi aman ne büyük iyilik'
03 Ocak 2019 - AA
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İran Cumhurbaşkanlığı sitesinde yayımlanan açıklamaya göre Ruhani, Haşimi'nin 26 Aralık'ta sunduğu istifasını kabul ederek yerine Sait Nimeki'yi Bakan Vekili olarak atadı.

Tahran'daki son iki Bakanlar Kurulu toplantılarına katılmayan Haşimi'nin istifa kararının ardından yaklaşık iki haftadır bakanlığa gitmediğine yönelik haberler ülke medyasında yer bulmuştu. 

Haşimi, Sağlık Bakanlığına yeni yılda ayrılan bütçeye tepki göstererek istifa etmiş ve "35 trilyon tümeni yozlaşmış finans ve kredi kuruluşlarına harcadılar. Planlama ve Bütçe Kurumu, Sağlık Gelişim Planı için ise sadece 16 trilyon tümen verdi. Ne büyük bir iyilik!" eleştirisini dile getirmişti. 

Bunun üzerine Planlama ve Bütçe Kurumu Başkanı Muhammed Bakır Nobaht, "Planlama ve Bütçe Kurumu'nu size mi bağlayalım?" diyerek tepki göstermişti. 

Anahtar Kelimeler:

iran hasan gazizade hasimi saglik bakanligi

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1) Hasan Akdemir (Nöroloji Uzmanı)
03.01.2019 16:25:46
YOZLAŞMIŞ FİNANS VE KREDİ KURULUŞLARI ifadesinin gazıyla insanın içinden " KAHROLSUN KAPİTALİZM " sloganı el sallıyor.
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