Sağlık Bakanı: Can kaybının yaşanmaması en büyük tesellimiz

Sağlık Bakanından deprem açıklaması:
İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremde can kaybının yaşanmaması en büyük tesellimiz. Bakanlık olarak her türlü afete karşı teyakkuz halindeyiz. Tüm İstanbullulara geçmiş olsun. Allah milletimizi afetlerden muhafaza eylesin.
|İlan Tarihi
|Detay
|Kategori
|Tarih
|Etkinlik
|Kategori
|Yer
|25/09-27/09
|4. Ulusal Çocuk Genetik Kongresi
|ÇOCUK...
|ANKA
|27/09-28/09
|1. Marmara Radyasyon Onkolojisi Günleri
|RADYOLOJİ
|İSTA
|24/09-28/09
|28. Ulusal Dermatoloji Kongresi
|DERMATOLOJİ
|ANTA
|27/09-28/09
|TUSYAD 9. Bahar Toplantısı
|DİĞER
|İSTA
|26/09-29/09
|6. KBB de Dört Mevsim Kongresi
|KULAK-BUR...
|NEVŞ
|26/09-29/09
|Uluslar arası Anne ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi
|KADIN...
|İZMİ
|02/10-05/10
|1. Ulusal Çocuk ve Ergen Diyabet Sempozyumu
|ENDOKRİNO...
|ANKA