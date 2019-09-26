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Sağlık Bakanı: Can kaybının yaşanmaması en büyük tesellimiz
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremde can kaybının yaşanmaması en büyük tesellimiz."
Sağlık Bakanı: Can kaybının yaşanmaması en büyük tesellimiz
26 Eylül 2019 -
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Sağlık Bakanından deprem açıklaması:

İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremde can kaybının yaşanmaması en büyük tesellimiz. Bakanlık olarak her türlü afete karşı teyakkuz halindeyiz. Tüm İstanbullulara geçmiş olsun. Allah milletimizi afetlerden muhafaza eylesin.

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son dakika deprem saglik bakani

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