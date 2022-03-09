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Sağlık Bakanı: Cumhurbaşkanımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı nasıl kutladığını hep birlikte izleyelim
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık personelinin özlük haklarına ilişkin çalışmalarda önemli bir mesafe katedildiğini ve son noktaya gelindiğini belirterek çalışmaların Cumhurbaşkanı'na arz edileceğini söyledi. Koca, "14 Mart günü Tıp Bayramı'nı nasıl kutladığını hep birlikte izleyelim." dedi.
Sağlık Bakanı: Cumhurbaşkanımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı nasıl kutladığını hep birlikte izleyelim

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

09 Mart 2022 13:24 - AA Sinan Uslu
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Sağlık personelinin özlük haklarına yönelik düzenleme konusundaki soru üzerine Koca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konudaki hassasiyetini ifade ettiğini söyledi.

Erdoğan'ın bu konuda Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile kendisini görevlendirdiğini aktaran Koca, "Çalışmalarda önemli bir mesafe katedildi, son noktaya gelindi. Cumhurbaşkanı'mıza arz ediyor olacağız. Hekimler başta olmak üzere bütün sağlık çalışanlarımızın haklarını en iyi teslim edecek olan da kendileridir. 14 Mart günü Tıp Bayramı'nı nasıl kutladığını hep birlikte izleyelim." diye konuştu.

Cumhurbaşkanından doktorlara: Varsın gidiyorlarsa gitsinler!

 

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6
1) VK (Dr)
09.03.2022 16:44:38
Hekimlik onurdur,şereftir,vicdandır.
Onurumuza laf söyleyenleri unutmayacağım ama asıl HERŞEYİ SİNDİREBİLEN UZMANLIK DERNEKLERİ ve TIP FAKÜLTESİ Dekan,yönetim Kadrolarında bulunan ve herzaman Saygı duyduğum kişiler ;bu onursuz duruşunuzu unutmayacağım artık en azından ben size saygı göstermeyeceğim çünki HAKETMİYORSUNUZ.
People
13
2) müzmin enayi dr (malesef dr)
09.03.2022 16:41:35
Kendisi özel hastanede çalıştırdığı doktorlarına ne kadar veriyor acaba?
Dün bayramımız kutlandı. Anlayacağımızı anladık. Zaten farklı bişey de beklemiyorduk. Ders çalışarak geçirdiğim yıllara pişmanım. 1.5 yıl tuttuğum gün aşırı nöbetler, hastanede mesai saatinden sonra geçirdiğim her saniye, çocugumdan çalarak hastalara ayırdığım tüm zamanlar HARAM ZIKKIM olsun. Bu ülkede Hekim olduğum pişmanım.
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6
3) SERHAN (AİLE HEKİM)
09.03.2022 16:21:43
ben inanın büyük bir şey beklemiyorum bence kimsede girmesin...muhtemelen sağlıkta şiddet diyecek emekli hekimlere ek ücret diyecek sabi döner bütceden diyecek ama aile hekimlerini her zaman ki gibi unutacak üniversitede ki hekimleri unutacak ya her zaman yaptıklarını yapacak..aile hekimliği bu sistemin temelidir eğer temel bozuksa inanın herşey bozuktur.açıkça ilan ediyorum aile hekimliği sistemi çökmek üzere....ama duyan ne bir bakan ver nede bir yönetici..yazıkkk..
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23
4) Tabip (Hekim)
09.03.2022 16:17:39
Bugüne kadar vicdanım, mesleğimin onuru ve şerefimin getirdiği nitelikte hastalığı konusunda bizim kapımıza sığınmış hiç bir hastasını yüz üstü bırakmamış bir hekim olarak, serzenislerimizin ayyuka çıktığı bir dönemde bu ülkenin her evlâdı gibi sığınacak tek kapımız olan devletimizden bu şekilde bir muamele görmeyi hak edecek ne yaptığımızı ben hala anlayabilmiş değilim. Yüreğimde açılmış derin yaralarla birlikte tüm meslektaşlarımın 14 mart tıp bayramını en içten dileklerimle kutluyor , saygı ve selamlarımı sunuyorum. Bu saatten sonra 15 bin değil 150 bin verseniz ne değişecek...Bizler para göz insanlar değiliz....
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15
5) DRCEVDETT (CERRAH)
09.03.2022 16:16:27
KIRILAN KALPLERİ, YİTİRİLEN İTİMADI PARAYLA TAMİR EDEMEZSİNİZ!!!
People
23
6) Azdan Az (Hekim)
09.03.2022 16:05:30
Hekimler artık bunu da yerse bıraksın hekimliği, hekim gözü açık olur, analiz eder, sonuçlandırır. 3 günde bir yeni açıklamalar, sürekli laf dolandırmalar, top çevirmeler. Yetti, bizden bu kadar, karar alındı artık geri dönüş yok. Bize yetkiyi verdiler artık bundan sonra bakacağız el mi yaman bey mi?
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41
7) Yaşar Öztürk (Hekim)
09.03.2022 16:02:43
Bütün hekimler, emekli hekimler ve aileleri dün itibariyle çok rencide edilmişlerdir. Bayram bizim neyimize? 4 ay önceki Önerge virgülüne dokunmadan aynen geçer, veya daha da iyileştirilse bile, hatta 7200 Ek Gösterge istisnasız bütün Hekimlere verilse bile buruk bir 14 Mart olacak. Umarım ben mahçup olurum. Saygılarımla,
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8
8) TUĞRUL HAN (UZMAN DOKTOR)
09.03.2022 15:45:52
14 mart 2022 saat 14.00 haydi ekran başına :/(
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12
9) Fatma Yirmibes (Diş hekimi )
09.03.2022 15:44:26
Doktorlar kendilerine verilen değeri dün gördüler! Size inanan doktor kalmadı sayin bakan. Kimsenin sizden hic bir beklentisi kalmadı. Acı ama gerçek bu!
People
53
10) Tabi (Hekim)
09.03.2022 15:17:07
Dün kutlamamızı aldık be bize verilen degeri gördük. Gerisi boş
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