SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Sağlık Bakanı Demircan Bakanlığa alıncak personelin sayısını ve tarihini açıkladı
Sağlık Bakanı Demircan: - "11 bin doktor, 27 bin sağlık personeli, 19 bin sağlık çalışanı ilk alımı için gelecek hafta ilana çıkacağız"
Sağlık Bakanı Demircan Bakanlığa alıncak personelin sayısını ve tarihini açıkladı
22 Mart 2018 -
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

TBMM - Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, bu yıl içinde 11 bin doktor, 27 bin sağlık personeli, 19 bin sağlık çalışanı alımı yapılacağını ve ilk alım için gelecek hafta ilana çıkacaklarını bildirdi.

Demircan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl hemşire, ebe, tekniker, uzman, teknisyen, laborant gibi kadrolar için 27 bin sağlık personeli alınacağını belirtti.

Ayrıca 19 bin kamu işçisi alımı yapacaklarını anlatan Demircan, bu yıl 11 bin civarında doktorun da göreve başlayacağını kaydetti.

Alımların üç aşamada gerçekleşeceğini ifade eden Demircan, birinci bölüm için gelecek hafta ilana çıkacaklarını ve alımların ise Nisan'da olacağını vurguladı.

Bakan Demircan, ikinci alımın Haziran'da, üçüncü alımın ise Eylül ya da Ekim'de gerçekleşeceğini açıkladı.

Anahtar Kelimeler:

personel alimi saglik personeli sozlesmeli personel saglik bakanligi

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
sgk reçete sayısıpersonel alımı sağlık personeli sözleşmeli personel sağlık bakanlığıtip egitimi internluksgk Sağlık Uygulama Tebliği SUT Jülide Sarıeroğluhacettepe universitesi tip fakultesi robotik cerrahi girtlak kanseri doc. dr. oguz kuscuzor vaka teşhis konulamayan hastalıkordu devlet hastanesigenelge saglik bakanligi atama ve yer degistirme yonetmeligikalp damar cerrahisi rof. dr. harun arbatli vardiyalı çalışmakemoterapi onkoloji turk tibbi onkoloji dernegi prof. dr. sezer saglam
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan TarihiDetayKategori
20.03-19.04EMEKLİ ORTOPEDİ UZMANIPersonel Arayanlar
19.03-18.04Kolposkopi CihazıTıbbi Cihaz
19.03-18.04Branş hekimi ihtiyacıPersonel Arayanlar
16.03-15.04BRANŞ DOKTORLARI ARANIYORPersonel Arayanlar
16.03-15.04BRANŞ DOKTORLARI ARANIYORPersonel Arayanlar
16.03-15.04BRANŞ DOKTORLARI ARANIYORPersonel Arayanlar
16.03-15.04BRANŞ DOKTORLARI ARANIYORPersonel Arayanlar
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.