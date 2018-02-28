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Sağlık Bakanı Demircan 'istifa' iddialarına Twitter'dan yanıt verdi
Sağlık Bakanı Demircan, istifa edeceği yönündeki iddialar hakkında sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu.
Sağlık Bakanı Demircan 'istifa' iddialarına Twitter'dan yanıt verdi
28 Şubat 2018 - AA
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Bakan Demircan, bir gazete köşe yazarının kendisi hakkında istifa etmek istediği yönündeki iddiasına ilişkin bir mesaj yayımladı.

Twitter hesabı üzerinden iddialara yanıt veren Demircan şunları kaydetti:

"Makamımda yumruklu kavga iddiaları, bir projeyi yapmam diyerek istifa ettiğim veya etmek istediğim külliyen yalan ve iftiradır. Bu iddiaları uyduran ve yayanların maksatları partimiz ve milletimize zarar vermektir. Yasal haklarım mahfuzdur."

Anahtar Kelimeler:

saglik bakani ahmet demircan

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