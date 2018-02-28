Sağlık Bakanı Demircan 'istifa' iddialarına Twitter'dan yanıt verdi

Bakan Demircan, bir gazete köşe yazarının kendisi hakkında istifa etmek istediği yönündeki iddiasına ilişkin bir mesaj yayımladı.

Twitter hesabı üzerinden iddialara yanıt veren Demircan şunları kaydetti:

"Makamımda yumruklu kavga iddiaları, bir projeyi yapmam diyerek istifa ettiğim veya etmek istediğim külliyen yalan ve iftiradır. Bu iddiaları uyduran ve yayanların maksatları partimiz ve milletimize zarar vermektir. Yasal haklarım mahfuzdur."