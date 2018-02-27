Sağlık Bakanı Demircan: Kimyasal hadım çalışmalar devam ediyor

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, AK Parti Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını cevapladı. Bakan Demircan, kimyasal hadım ile ilgili olarak, "Şu anda çalışmalar devam ediyor. Çalışmalar ilerledikçe, geliştikçe Başbakan Yardımcımız aracılığıyla paylaşılacaktır. En kısa zamanda neticeye ulaşacağız" açıklamasında bulundu.