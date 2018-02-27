Sağlık Bakanı Demircan: Kimyasal hadım çalışmalar devam ediyor

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, AK Parti Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını cevapladı. Bakan Demircan, kimyasal hadım ile ilgili olarak, "Şu anda çalışmalar devam ediyor. Çalışmalar ilerledikçe, geliştikçe Başbakan Yardımcımız aracılığıyla paylaşılacaktır. En kısa zamanda neticeye ulaşacağız" açıklamasında bulundu.
|İlan Tarihi
|Detay
|Kategori
|Tarih
|Etkinlik
|Kategori
|Yer
|16/03-17/03
|PUBLIC HEALTH ’18 / II. International Conference on Public Health
|HALK SAĞLIĞI
|İSTA
|14/03-18/03
|6. Uluslararası Fetal Hayattan Çocukluğa “ilk 1000 gün” Gebe - Çocuk - Beslenme Kongresi
|ÇOCUK...
|ANTA
|14/03-18/03
|Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi (UASK) 2018
|GÖĞÜS...
|ANTA
|22/03-25/03
|6. İlaç Kimyası: İlaç Etken Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi
|DİĞER
|ANTA
|29/03-31/03
|17. Çapa Gastroenterohepatoloji Günleri
|GASTROENT...
|İSTA
|04/04-08/04
|11. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıklar Kongresi
|ÇOCUK...
|ANTA
|18/04-21/04
|12. Ulusal Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Kongresi
|GASTROENT...
|İZMİ