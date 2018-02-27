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Sağlık Bakanı Demircan: Kimyasal hadım çalışmalar devam ediyor
Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, kimyasal hadım konusunda, "Şu anda çalışmalar devam ediyor. Çalışmalar ilerledikçe, geliştikçe Başbakan Yardımcımız aracılığıyla paylaşılacaktır" dedi
Sağlık Bakanı Demircan: Kimyasal hadım çalışmalar devam ediyor
27 Şubat 2018 -
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Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, AK Parti Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını cevapladı. Bakan Demircan, kimyasal hadım ile ilgili olarak, "Şu anda çalışmalar devam ediyor. Çalışmalar ilerledikçe, geliştikçe Başbakan Yardımcımız aracılığıyla paylaşılacaktır. En kısa zamanda neticeye ulaşacağız" açıklamasında bulundu.

Anahtar Kelimeler:

kimyasal hadim saglik bakani ahmet demircan

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