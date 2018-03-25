Sağlık Bakanı Demircan, Ordu Devlet Hastanesini ziyaret etti, çalışanların sorunlarını dinledi

Ordu İl Sağlık Müdürlüğünün resmi internet sitesinde yer açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ordu ve Giresun programlarına katılmak üzere kente gelen Demircan, ziyaret ettiği hastanede yatan hastalarla yakından ilgilendi.

Bakan Demircan, ziyarette İl Sağlık Müdürü Ergün Yanmaz'dan hastane hakkında da bilgi aldı.

İl Sağlık Müdürlüğünün resmi sitesinde yer açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sağlık Bakanımız Sayın Ahmet Demircan, Ordu Devlet Hastanesini ziyaret etti. Ziyarete Valimiz Sayın Seddar Yavuz, Ordu milletvekillerimiz Sayın Metin Gündoğdu, Sayın Ergün Taşçı, AK Parti İl Başkanı Sayın Uğur Çelenek, İl Sağlık Müdürümüz Ergün Yanmaz ve beraberindeki heyet de eşlik etti. Hastanede servisleri gezen Bakanımız Demircan, İl Sağlık Müdürü Yanmaz'dan bilgi aldı. Hastalarla görüşerek 'geçmiş olsun' dileklerini de ileten Sağlık Bakanımız Demircan, görevli sağlık çalışanları ile de görüşerek taleplerini ve sorunlarını dinledi."

