Sağlık Bakanı Demircan: Sağlıkçılarımız üzerine düşeni en iyi şekilde yaptı

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Suriye'nin Afrin bölgesinde el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) görevlisi Burak Tatar'ın cenaze törenine katıldıktan sonra beraberinde Vali Seyfettin Azizoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, İl Sağlık Müdürü Dr. Mahmut Uçar ve AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz ile Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret etti.

Basına kapalı gerçekleşen programın ardından Demircan, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'e ziyarette bulundu.

Bakan Demircan, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, şehit Tatar'a Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır dileyerek, "Milletimizin başı sağ olsun. Bütün sağlık camiasına da başsağlığı diliyorum." dedi.

Sağlık personelinin Zeytin Dalı Harekatı'nda üstlendiği göreve işaret eden Demircan "Sağlıkçılarımız Türkiye'yi tehdit eden terör belasına karşı, milletimizin ve devletimizin almış olduğu Zeytin Dalı Harekatı'nda ve bu kararların icrasında üzerine düşeni en iyi şekilde yerine getirdiler. Bu vesileyle bütün şehitlerimize Cenabıhakk'tan rahmet diliyorum. Onlar bu vatanın vatan olmasında canlarını, kanlarını feda eden çok değerli insanlarımız." diye konuştu.

"Erzurum'a gelince ayrı bir duygulanıyorum"

Erzurum'un kendisi açısından özel bir yeri olduğunu ifade eden Bakan Demircan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"1970'li yıllarda tıp fakültesini okuduğum ve ihtisasımı yaptığım yer. Erzurum'a gelince ayrı bir duygulanıyorum. Erzurum çok güzel şekilde değişmiş, gelişmiş. Bakanlığımızla ilgili Erzurum'da fevkalade güzel yatırımlar var. Sağlık camiası Erzurum'da Türkiye standartlarının ön sıralarında yer alan hizmetler üretiyor. Sadece Erzurum için değil bölgemize, aynı zamanda coğrafyamıza hizmetler üretecek güce ve potansiyele sahip. Erzurum'da Bakanlığımızla ilgili ne ihtiyaç varsa takip ediyoruz."

Bakan Demircan daha sonra AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu ile AK Parti İl Başkanlığında partililerle bir araya geldi. Toplantı, basına kapalı gerçekleşti.