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Sağlık Bakanı Demircan Zeytin Dalı Harekatı'nda yaralanan askerleri ziyaret etti
Sağlık Bakanı Demircan, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında yaralanan ve tedavileri Hatay'da devam eden askerler ile sınır hattında görevli sağlık çalışanlarını ziyaret etti.
Sağlık Bakanı Demircan Zeytin Dalı Harekatı'nda yaralanan askerleri ziyaret etti
09 Şubat 2018 - AA
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Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Hatay'da, Vali Erdal Ata, AK Parti Hatay Milletvekili Adem Yeşildal ve diğer ilgililerle Kırıkhan Devlet Hastanesine geldi.

Burada Zeytin Dalı Harekatı kapsamında yaralanan ve tedavileri süren askerleri ziyaret eden Demircan, yaralı askerler hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Basına kapalı gerçekleşen ziyaret sonrası basın mensuplarına açıklama yapan Bakan Demircan, bugün Kilis ve Hatay'da ziyaretlerde bulunduğunu anlattı.

Türkiye'nin kendisine karşı terör saldırısını bertaraf etmek için müdahale gerçekleştirdiğini hatırlatın Demircan, "Haklı bir müdahale bu, uluslararası hukuktan doğan hakkı kullanıyoruz. Bu müdahale esnasında yaralanan şehit olan askerlerimiz oluyor, aynı şekilde karşı taraftan Kilis ilimiz ve ilçelerine, Hatay ilimizin ilçelerine roketlerle saldırılar vaki oluyor, onların yaraladığı, hayatını kaybeden insanlarımız oluyor, yaralıların iyileştirilmesi için burada görev yapan hekim arkadaşlarımızı takdir etmek için elimizden gelen katkılar sağlandı." diye konuştu. 


 
 

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afrin harekati saglik bakani

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