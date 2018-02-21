Sağlık Bakanı Demircan'dan mektupla yardım istedi

Amasya'da yaşayan ve obezite hastalığı ile buna bağlı çeşitli hastalıklarla mücadele eden Name Koç, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan'a mektup yazarak yardım istemesinin ardından tedavi görmeye başladı.

Taşova ilçesinde ikamet eden 2 çocuk annesi 50 yaşındaki Koç, yıllardır uyguladığı diyetlerden istediği sonucu alamayınca Demircan'a mektup yazarak yaşadığı sorunları anlattı ve yardım istedi.

Name Koç, mektubunda, fazla kiloları nedeniyle çeşitli zorluklar yaşadığını, yürüyemez hale geldiğini belirtti.

Bunun üzerine Bakan Demircan, Amasya Sağlık Müdürlüğüne hastanın tedavisiyle ilgilenilmesi talimatını verdi.

İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, kadının evine giderek sorunlarını dinledi. Taşova Devlet Hastanesine götürülen Koç, muayene ettirildi ve tedavisi için planlama yapıldı.

Name Koç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2005 yılından bu yana obezite hastası olduğunu, buna bağlı olarak da tansiyon ve bel fıtığı gibi hastalıklar yaşadığını söyledi.

Kiloları nedeniyle dışarıya çıkamadığını, ev işlerini yapmakta bile zorluk çektiğine işaret eden Koç, "150 kiloya ulaştım. Bu yüzden 5 yıldır evin içinde hapis kaldım. Bir komşum Sağlık Bakanımıza mektup yazmamı tavsiye etti. Mektubun ardından Bakanımızın ilgisi beni mutlu etti. Allah devletimize zeval vermesin, beni sahipsiz bırakmadı. Hemen derdime derman olmak için yetişti. Tek isteğim kilolarımdan kurtulup sağlığıma kavuşmak." ifadelerini kullandı.