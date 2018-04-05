SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Sağlık Bakanı Demircan'dan yangınla ilgili açıklama
Sağlık Bakanı Demircan: - "Cenab-ı Hakk'a hamd ediyorum bir can kaybı olmadan böyle tehlikeli bir hadisenin üstesinden gelindi. Bütün hastalarımız hastaneden çıkarıldı ve en yakın hastanelere sevk edildi. Şu anda bütün hastalarımız hakkında bilgi edinmek isteyen SABİM'e, Alo 184'e müracaat ederek hastasının nerede olduğunu öğrenebilir"
Sağlık Bakanı Demircan'dan yangınla ilgili açıklama
05 Nisan 2018 -
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Sağlık Bakanı Demircan, yangın çıkan Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelişinde, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve hastane yetkilileri tarafından karşılandı.

Demircan, hastanedeki incelemesinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, burada milletimizi endişelendiren, üzen bir hadisenin yaşandığını, can kaybı olmadan üstesinden gelindiğini söyledi.

Doktorlardan hemşirelere, sağlık görevlisinden hasta ve hasta refakatçilerine, yangın esnasında çok ciddi bir görev yapan ve performans sergileyen itfaiye çalışanlara teşekkür eden Demircan, "Cenab-ı Hakk'a hamd ediyorum bir can kaybı omadan böyle tehlikeli bir hadisenin üstesinden gelindi. Bütün hastalarımız hastaneden çıkarıldı ve en yakın hastanelere sevk edildi. Şu anda bütün hastalarımız hakkında bilgi edinmek isteyen SABİM'e, Alo 184'e müracaat ederek hastasının nerede olduğunu öğrenebilir. Burada da bir danışma ofisimiz var, buradan da hastaların durumu ve nerede oldukları konusunda bilgi alabilirler." ifadelerini kullandı.

Bir soru üzerine, yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışmaların sürdüğünü aktaran Demircan, "O çalışmalar neticelendiğinde biz bu konuyla ilgili açıklamayı yaparız. Hastanedeki bütün hastalar tahliye edildi. İçeride hiçbir hasta yok." dedi.

Bakan Demircan, yoğun bakımdaki bir hastanın ölümüne ilişkin soruyu, "Daha önce vefat etmiş bir hastamız." şeklinde yanıtladı.

Demircan, Türkiye Atom Enerjisi ölçüm aracının hastaneye niçin geldiğini soran gazetecilere, "Tabi bizim radyoaktif iyotumuz var, bununla ilgili bir sıkıntı var mı diye bakıldı, ölçüldü, en ufak bir sıkıntı, sorun yok. Dolayısıyla o da görevini yapmış oldu. Radyoaktif iyot da onlara teslim edildi." yanıtını verdi.

Yangınla ilgili soruşturmanın sorulması üzerine Demircan, "Elbette, savcılık tarafından, idari soruşturma bizim tarafımızdan, Valilik tarafından her türlü soruşturma başlatıldı ve soruşturma sonuçlarını kamuoyuyla paylaşacağız." ifadesini kullandı.

Bakan Ahmet Demircan, hastane inşaat halindeyken de yangın çıktığının hatırlatılması üzerine, "Bunlar, soruşturma sonunda hepsi ortaya çıkacak. Varsa benzerlik, sebep neyse onun üzerine gidilecek ve yangının büyümesinde etken faktör neyse bunlar araştırılacak, kamuoyuyla paylaşılacak." diye konuştu.

Yangından dolayı herhangi bir yaralının rapor edilmediğini söyleyen Demircan, yangının hastanenin dış yüzeyinde cereyan ettiğini, içeride bir yangının olmadığını ve içeriye kırılmış camlardan duman girişi olduğunu sözlerine ekledi.

Anahtar Kelimeler:

taksim egitim ve arastirma hastanesi yangin

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi yangınistifa Doç. Dr. Abdülkadir Turgut gaziantep il sağlık müdürüson dakika Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi yangınradyasyon onkolojisi turk radyasyon onkolojisi dernegi prof. dr. esra kaytan saglam kanser akciger kanserimenenjit saglik bakanligikarbonhidratlar glisemik indeks makarna dusuk glisemik indekskok hucre kalp hucresicerrahpasa tip fakultesi pediyatrik hematoloji prof. dr. rejin kebudiasiyi reddetmek Sağlık Bakanı Ahmet Demircan
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan TarihiDetayKategori
26.03-25.04Diş Hekimi ArıyoruzPersonel Arayanlar
23.03-22.04artroskopiTıbbi Cihaz
20.03-19.04EMEKLİ ORTOPEDİ UZMANIPersonel Arayanlar
19.03-18.04Kolposkopi CihazıTıbbi Cihaz
19.03-18.04Branş hekimi ihtiyacıPersonel Arayanlar
16.03-15.04BRANŞ DOKTORLARI ARANIYORPersonel Arayanlar
16.03-15.04BRANŞ DOKTORLARI ARANIYORPersonel Arayanlar
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.