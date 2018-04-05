Sağlık Bakanı Demircan'dan yangınla ilgili açıklama

Sağlık Bakanı Demircan, yangın çıkan Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelişinde, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve hastane yetkilileri tarafından karşılandı.

Demircan, hastanedeki incelemesinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, burada milletimizi endişelendiren, üzen bir hadisenin yaşandığını, can kaybı olmadan üstesinden gelindiğini söyledi.

Doktorlardan hemşirelere, sağlık görevlisinden hasta ve hasta refakatçilerine, yangın esnasında çok ciddi bir görev yapan ve performans sergileyen itfaiye çalışanlara teşekkür eden Demircan, "Cenab-ı Hakk'a hamd ediyorum bir can kaybı omadan böyle tehlikeli bir hadisenin üstesinden gelindi. Bütün hastalarımız hastaneden çıkarıldı ve en yakın hastanelere sevk edildi. Şu anda bütün hastalarımız hakkında bilgi edinmek isteyen SABİM'e, Alo 184'e müracaat ederek hastasının nerede olduğunu öğrenebilir. Burada da bir danışma ofisimiz var, buradan da hastaların durumu ve nerede oldukları konusunda bilgi alabilirler." ifadelerini kullandı.

Bir soru üzerine, yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışmaların sürdüğünü aktaran Demircan, "O çalışmalar neticelendiğinde biz bu konuyla ilgili açıklamayı yaparız. Hastanedeki bütün hastalar tahliye edildi. İçeride hiçbir hasta yok." dedi.

Bakan Demircan, yoğun bakımdaki bir hastanın ölümüne ilişkin soruyu, "Daha önce vefat etmiş bir hastamız." şeklinde yanıtladı.

Demircan, Türkiye Atom Enerjisi ölçüm aracının hastaneye niçin geldiğini soran gazetecilere, "Tabi bizim radyoaktif iyotumuz var, bununla ilgili bir sıkıntı var mı diye bakıldı, ölçüldü, en ufak bir sıkıntı, sorun yok. Dolayısıyla o da görevini yapmış oldu. Radyoaktif iyot da onlara teslim edildi." yanıtını verdi.

Yangınla ilgili soruşturmanın sorulması üzerine Demircan, "Elbette, savcılık tarafından, idari soruşturma bizim tarafımızdan, Valilik tarafından her türlü soruşturma başlatıldı ve soruşturma sonuçlarını kamuoyuyla paylaşacağız." ifadesini kullandı.

Bakan Ahmet Demircan, hastane inşaat halindeyken de yangın çıktığının hatırlatılması üzerine, "Bunlar, soruşturma sonunda hepsi ortaya çıkacak. Varsa benzerlik, sebep neyse onun üzerine gidilecek ve yangının büyümesinde etken faktör neyse bunlar araştırılacak, kamuoyuyla paylaşılacak." diye konuştu.

Yangından dolayı herhangi bir yaralının rapor edilmediğini söyleyen Demircan, yangının hastanenin dış yüzeyinde cereyan ettiğini, içeride bir yangının olmadığını ve içeriye kırılmış camlardan duman girişi olduğunu sözlerine ekledi.