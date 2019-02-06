Sağlık Bakanı: Diyaliz merkezlerinde sadece diyaliz teknikerleri ile hizmeti hedefliyoruz

Sağlık Bakanı yaptığı paylaşımda yürürlüğe girecek olan yeni yönetmelikle diyaliz teknikerlerinin yaşadığı istihdam sorununun çözüleceğini bildirdi. Koca açıklamasında; Bakanlık olarak, diyaliz merkezlerinde daha nitelikli ve kesintisiz hizmet vermek amacıyla yeni bir düzenlemeyi hayata geçireceklerini ve yürürlüğe girecek yeni yönetmelik ile Hemodiyaliz ve Periton Diyaliz Hemşireliği Sertifika Programlarını sonlandıracaklarını kaydetti.

Bu sayede istihdam sorunu yaşayan diyaliz teknikerlerinin önünün açılmasını sağlayacaklarını ifade eden Koca, “Diyaliz merkezlerinde kademeli geçişle sadece diyaliz teknikerleri ile hizmet vermeyi hedefliyoruz”dedi.

Koca yaptığı paylaşımda açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Öte yandan Yönetmeliğin yayım tarihinden önce sertifika almış hemşirelerimizin tüm hakları korunacaktır. Bu sayede kamuda yeterli diyaliz teknikeri kadrosu oluşuncaya kadar diyaliz hizmetlerinin aksamaması sağlanacaktır.

Ayrıca daha önce periton diyalizi alanında görevlendirilmeyen diyaliz teknikerleri için Periton Diyalizi Sertifikalı Eğitim Programı başlatarak bu alanda da görev yapmaları sağlanacaktır.

Sağlık hizmetlerinde diğer meslek grupları için de benzer çalışmalar gündemimizdedir. Her meslek grubunun kendi alanında görevini yapması için gerekli düzenlemeleri yapacağız.”