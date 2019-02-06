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Sağlık Bakanı: Diyaliz merkezlerinde sadece diyaliz teknikerleri ile hizmeti hedefliyoruz
Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada diyaliz teknikerlerinin yaşadığı istihdam sorununu çözeceklerini duyurdu. Koca diyaliz merkezlerinde sadece diyaliz teknikerleri ile hizmet vermeyi hedeflediklerini açıkladı
Sağlık Bakanı: Diyaliz merkezlerinde sadece diyaliz teknikerleri ile hizmeti hedefliyoruz
06 Şubat 2019 -
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Sağlık Bakanı yaptığı paylaşımda yürürlüğe girecek olan yeni yönetmelikle diyaliz teknikerlerinin yaşadığı istihdam sorununun çözüleceğini bildirdi. Koca açıklamasında; Bakanlık olarak, diyaliz merkezlerinde daha nitelikli ve kesintisiz hizmet vermek amacıyla yeni bir düzenlemeyi hayata geçireceklerini ve yürürlüğe girecek yeni yönetmelik ile Hemodiyaliz ve Periton Diyaliz Hemşireliği Sertifika Programlarını sonlandıracaklarını kaydetti.

Bu sayede istihdam sorunu yaşayan diyaliz teknikerlerinin önünün açılmasını sağlayacaklarını ifade eden Koca, “Diyaliz merkezlerinde kademeli geçişle sadece diyaliz teknikerleri ile hizmet vermeyi hedefliyoruz”dedi.

Koca yaptığı paylaşımda açıklamalarını şöyle sürdürdü:

Öte yandan Yönetmeliğin yayım tarihinden önce sertifika almış hemşirelerimizin tüm hakları korunacaktır. Bu sayede kamuda yeterli diyaliz teknikeri kadrosu oluşuncaya kadar diyaliz hizmetlerinin aksamaması sağlanacaktır.

Ayrıca daha önce periton diyalizi alanında görevlendirilmeyen diyaliz teknikerleri için Periton Diyalizi Sertifikalı Eğitim Programı başlatarak bu alanda da görev yapmaları sağlanacaktır.

 

Sağlık hizmetlerinde diğer meslek grupları için de benzer çalışmalar gündemimizdedir. Her meslek grubunun kendi alanında görevini yapması için gerekli düzenlemeleri yapacağız.”

Anahtar Kelimeler:

diyaliz merkezi diyaliz teknikeri fahretti koca saglik bakani

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People
5
1) Cemile (Hemsire)
06.02.2019 16:51:43
Hemsirelik mesleginde yıllarca profosyenel saglik hizmeti için mutlaka üniversite mezunu olunması gerektiği savunuldu bu sebeple ortaogretim hemşirelik bölümlerinin kapatılması için mücadele verildi. Sonra hemşirelik eğitimi üzerine sertifika ya da yüksek lisans programları ile branşlaşma başladı. Doğrusu da buydu bence. Bir yandan da hemşirelik çalışma alanları için yeni yeni programlar türedi.(diyaliz teknikerliği, ameliyathane teknikerliği...) Ve şimdi bu açıklama ile görüyoruz ki tekrar başa sariyoruz... diyaliz hekimligi de sertifika ile. Onun yerinede bir bölüm türetirler artık... Maliyet düşsün amaç...
People
6
2) Baba demir (Doktor)
06.02.2019 12:58:42
Sanırım özel hastahanelerde diyaliz merkezlerine doktor bulmak zorlaştı bakanlıkta özel hastahaneler için bir çözüm geliştiriyor!!!
People
7
3) Halil Cıscıbıl (Meydancı)
06.02.2019 11:09:38
Büyük Hedef..
Büyük Proje...
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