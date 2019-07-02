Sağlık Bakanı: Doğum Bildirim Sistemi ile Kimlik Belgesi İşlemleri dört pilot ilde başladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı yazılı açıklamada Sağlık Bakanlığı olarak sağlık hizmetlerinde bürokrasiyi azaltmak için yeni bir uygulamayı daha hayata geçirdiklerini ve pilot olarak Ankara, İstanbul, Rize ve Kırıkkale’de başlayan uygulama ile hastanede doğum sonrası başvuru yapan ailelerin bebeklerinin kimlik kartları basılarak evlerine gönderildiğini belirtti.

e-Rapor kapsamında yer alan engelli, sürücü, istirahat, durum bildirir raporunun yanı sıra vatandaşların artık doğum raporunu da elektronik ortamda alabileceği belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

“Hastanelerimizde dünyaya gözlerini açan bebekler, e-Doğum sistemi ile kayıt altına alınıyor ve doğum raporu oluşturuluyor. Bu sayede mükerrer rapor yazımları ortadan kalkıyor ve usulsüz raporların önüne geçiliyor. Bu hizmeti hayata geçirdiğimiz 16 aylık sürede, 1 milyon 385 bin bebeğin doğum raporları, elektronik imzalı ve doğrulanabilir şekilde kayda geçirildi.

Artık bu hizmeti bir adım öteye taşıyarak, doğumun gerçekleştiği sağlık tesisinde kimlik belgesi işlemlerini tamamlayıp elektronik ortamda nüfus müdürlüklerine ulaştırıyoruz. Bu sistemle vatandaşlarımızın nüfus müdürlüklerine gitmesine gerek kalmadan, bebeğin kimlik kartının basılarak adrese teslimini sağlıyoruz. 4 pilot ilde bugüne kadar bin 200 bebeğimizin kimliği adresine gönderildi. Bunun için ailenin, doğumdan sonraki 5 gün içinde başvuruda bulunarak bir form doldurması yeterli oluyor. Elbette bildirim sırasında, çocuğa verilecek ismin belirlenmiş olması gerekiyor.

Hayata geçirdiğimiz her uygulamada olduğu gibi burada da amacımız vatandaşımıza daha kaliteli sağlık hizmetine daha kolay ve hızlı bir şekilde erişmesini sağlamak. İçişleri Bakanlığımız ile birlikte yürüttüğümüz bu çalışmayı bir yıl içinde tüm Türkiye’ye yaymayı hedefliyoruz. “