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Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca görevi devraldı
Yeni kabine yemininden sonra Eski Sağlık Bakanı Ahmet Demircan görevini Dr. Fahrettin Koca'ya teslim etti
Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca görevi devraldı
10 Temmuz 2018 - MEDİMAGAZİN
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MEDİMAGAZİN-TBMM'de kabine üyeleri yeminlerini ettikten sonra Yeni Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca görevini devralmak üzere Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesine geçti. 

Basın mensuplarının da katıldığı görev teslim töreninde konuşan Eski Sağlık Bakanı Ahmet Demircan " Görev yaptığımız bir yıl içerisinde milletimize sağlık alanında hizmet etmeye gayret ettik. Millete hizmet emanetini yerine getirirdik" dedi ve başbakan Binali Yıldırım'a ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini sundu. Çalışma arkadaşlarına da teşekkür eden Demircan "bayrağı devralan yeni arkadaşım Dr. Fahrettin Bey bundan sonra bayrağı daha yükseğe dikmek üzere o da üzerinde düşeni yapacak bundan eminim. Kendisinin tecrübeleri ve birikimleri bunu yerine getirmek için yeterli." diyerek sözü Yeni Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya bıraktı. 

Dr. Fahrettin Koca, Ahmet Demircan'a teşekkürlerini ilettikten sonra sağlıkta dönüşüm projesini daha ileri seviyeye taşıyacağını ayrıca çalışan memnuniyeti ile birlikte hasta memnuniyetini kılmaya gayret edeceklerini ifade etti. 

 

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