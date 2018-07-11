SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca ilk talimatlarını verdi
Yeni Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca birim amirlerinden bilgi aldı ve ilk talimatlarını verdi
Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca ilk talimatlarını verdi
11 Temmuz 2018 -
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ilk Sağlık Bakanı olarak görevi devralan Bakan Dr. Fahrettin Koca ilk birim amirleri toplantısını yaptı.

Koca, birim amirleri ile bir araya gelerek brifing aldı.

Toplantıda, bakanlık çalışmaları hakkında bilgilenen Bakan Koca ilk talimatlarını da verdi.

Anahtar Kelimeler:

fahrettin koca saglik bakanligi saglik bakani

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
People
35
1) hüdhüd kuşu (MD)
12.07.2018 15:46:50
Emeklilik dilekçesini sandığa gönderdim. Torbayı büz, kanunu çıkart, kıyağı yap Sayın Bakanım
People
29
2) Atila Keskin (Kardiyolog)
12.07.2018 11:59:50
Bismillah derdemez nerede kalmıştık dediyse cevap yıpranma payı ve emeklililerin haklarında iyileşmedir.Valla yakından takip ettiğimiz için biliyoruz yasa hazır,hatta geçen yıldan torbaya konmuştu,14 marta yetişmedi,bakanın tabiriyle 2-3 hafta içinde meclise gelir inşallah durumundaydı.Yazık oldu eski bakana sözünü tutamadığı gibi sağlık personeline bir katkı sunamadan geçti gitti.Hazır yasa sadece meclise gönderilecek,görelim bakalım ne kadar samimiyiz.
People
66
3) dr (dr)
12.07.2018 10:06:54
eski sağlık bakanı demircan yıpranma payı bize nasip olacak demişti :) nasip olmadı,
bakalım yeni bakanımıza nasip olacak mı?:)
People
50
4) Ali (Hekim)
12.07.2018 01:31:29
Eeeeeee??
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
Prof. Dr. Nedim Ardael cerrahisi prof. dr. ismail bulent ozcelikgenetik tarama Doç. Dr. Hüseyin Onay Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Mustafa sandal reset klibi sağlık bakanlığı Dr. Halis Yerlikaya TTBkardiyoloji prof. dr. izzet tandogan uzm. dr. sezai orhanrobotik cerrahi izsiz tiroid ameliyatı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi harvard universitesi sıcak hava beyin işlevlerihippoterapi atçılık nabi avcı vegan diyet Hemoglobin A1c diyabet
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan TarihiDetayKategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer
12/07-15/07AVRASYA Doğal Beslenme ve Sağlıklı Yaşam Zirvesi 2018BESLENME...ANKA
07/09-09/091. Uluslararası Katılımlı Dental ve Oral Enfeksiyonlar KongresiDİŞ...SAKA
06/09-09/096. Uluslararası Ürojinekoloji KongresiKADIN...İSTA
08/09-09/09JİNEKOLOJİK MALİGNİTELER KURSUKADIN...İZMİ
14/09-15/09Genç Alerjistler ile Alerjide Yenilikler SempozyumuDERMATOLOJİİZMİ
13/09-16/092.Türkiye İnme AkademisiNÖROLOJİİSTA
15/09-16/095. Sivas Romatoloji GünleriROMATOLOJİSİVA
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.