Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca ilk talimatlarını verdi

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ilk Sağlık Bakanı olarak görevi devralan Bakan Dr. Fahrettin Koca ilk birim amirleri toplantısını yaptı.
Koca, birim amirleri ile bir araya gelerek brifing aldı.
Toplantıda, bakanlık çalışmaları hakkında bilgilenen Bakan Koca ilk talimatlarını da verdi.
|İlan Tarihi
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|Kategori
|Tarih
|Etkinlik
|Kategori
|Yer
|12/07-15/07
|AVRASYA Doğal Beslenme ve Sağlıklı Yaşam Zirvesi 2018
|BESLENME...
|ANKA
|07/09-09/09
|1. Uluslararası Katılımlı Dental ve Oral Enfeksiyonlar Kongresi
|DİŞ...
|SAKA
|06/09-09/09
|6. Uluslararası Ürojinekoloji Kongresi
|KADIN...
|İSTA
|08/09-09/09
|JİNEKOLOJİK MALİGNİTELER KURSU
|KADIN...
|İZMİ
|14/09-15/09
|Genç Alerjistler ile Alerjide Yenilikler Sempozyumu
|DERMATOLOJİ
|İZMİ
|13/09-16/09
|2.Türkiye İnme Akademisi
|NÖROLOJİ
|İSTA
|15/09-16/09
|5. Sivas Romatoloji Günleri
|ROMATOLOJİ
|SİVA