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Sağlık Bakanı: Elektronik sigaranın satılması yasaklı hale gelecek
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Elektronik sigaranın satılması, ülkeye girişi dahil olmak üzere yasaklı hale gelecek. Üzerinde yasal düzenleme çalışması yapılıyor. Meclise gelecek." dedi.
Sağlık Bakanı: Elektronik sigaranın satılması yasaklı hale gelecek
02 Ekim 2019 - AA
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TBMM’nin 27. Dönem 3. Yasama Yılı'nın başlaması dolayısıyla TBMM Başkanı Mustafa Şentop tarafından verilen resepsiyona katılan Koca, gazetecilerin sorularını yanıtladı. 

Ankara'daki ishal vakalarına ilişkin bir soru üzerine Koca, "İçme sularıyla ilgili belli aralıklarla birtakım tetkikler yapıyoruz. Son dönem bu hastalıkların olması nedeniyle tekrar tetkikleri genişlettik. İçme sularında geçmiş yıla göre bir farklılık olmadığını, gelen hastaların sıklığında, sayısında geçen yıla göre ciddi, anlamlı bir farklılık olmadığını gördük." diye konuştu. 

Yaptıkları denetimlerde özellikle depoların gözden geçirilmesi gerektiğini gördüklerini dile getiren Koca, ayrıca el yıkama ve hijyenin önemli olduğunu, besinlerin, meyvelerin daha sık yıkanması gerektiğini belirtti. 

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in hastaneden taburcu olurken, "Sulara dikkat edin." dediğinin aktarılması üzerine Koca, "Genel olarak söylemek gerekirse, dikkat edelim. Bugün için bu ishal tablosunun altında sulardan kaynaklanan ciddi bir tablo olduğunu söylemek mümkün değil. İstanbul için de söz konusu değil. Normal, geçen yıla göre aynı oranda seyreden, ciddi bir anlamlılık olmadığını gördük. Apartman, iş yerleri ve depolarda sorunların olduğunu görüyoruz. Bununla ilgili uyarılarımızı da yaptık." ifadesini kullandı.

Koca, ishal vakalarının, mevsimsel, dönemsel olduğunu, "en azından sulardan olmadığını" söyleyebileceklerini kaydetti. 

 "Kapalı alan tanımını şekillendiriyoruz"

Sigara yasağıyla ilgili yeni bir çalışma yürütüldüğünü belirten Koca, şöyle konuştu:

"Kapalı alan tanımını şekillendiriyoruz. En iyi alanların sigara içenlere ayrıldığını, sigara içmeyenlere daha geride alanların verildiğini biliyoruz ve bunun istismar edildiğini görüyoruz. Bununla ilgili bir düzenleme ve yeni bir tanımlama geliyor. Yarı açılır kapanır sistemi de 'kapalı' tanımlayan ama açık alanın nasıl bir alan olması gerektiğini netleştiren bir yaklaşım olacak."

 "Fahri sigara denetçiliği" geliyor

Sigara yasağı konusunda vatandaşların da katılımını sağlamak üzere "fahri sigara denetçiliği" getireceklerini açıklayan Koca, denetçilerin ceza kesip kesemeyecekleri, neyi ne kadar yapabilecekleri, cezalar dahil olmak üzere ne kadar yetkisinin olacağını tanımlayacaklarını söyledi.

Nargilenin de bir tütün ürünü olduğunu vurgulayan Koca, sigara yasağının nargile için de geçerli olduğunu kaydetti. 

Fahrettin Koca, elektronik sigara ile ilgili bir soru üzerine de, "Elektronik sigaranın satılması, ülkeye girişi dahil olmak üzere yasaklı hale gelecek. Üzerinde yasal düzenleme çalışması yapılıyor. Meclise gelecek." dedi.
 

Anahtar Kelimeler:

elektronik sigara saglik bakani

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People
0
1) ali (işsiz)
02.10.2019 10:33:46
12 yıldır satışı yasak zaten
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