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Sağlık Bakanı: Enfeksiyon uzmanlarımızı Çin'e göndereceğiz, vatandaşlarımızı getirecekler
"Enfeksiyon hastalıkları uzmanlarından oluşan bir ekibi güvenlik tedbirlerinin alınması şartıyla Çin'e göndermeyi ve oradan hastalarımızı, vatandaşımızı gelmek isteyenleri getirmekten yanayız."
Sağlık Bakanı: Enfeksiyon uzmanlarımızı Çin'e göndereceğiz, vatandaşlarımızı getirecekler
28 Ocak 2020 -
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Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü bünyesinde bir operasyon merkezi oluşturduk. Bakanlık bünyesinde de bir bilim kurulu da oluşturuldu."

 

(Çin'deki Türk vatandaşları) Türk vatandaşımız olarak 25 kişiye yakın olduğunu biliyoruz. Bu sayı 30-35'i bulabilir. Dışişleri ve Milli Savunma Bakanlığımızla işbirliği içerisinde buradan bir Milli Savunma Bakanlığı'nın ambulans uçağı ile getirmekten yanayız"

"Enfeksiyon hastalıkları uzmanlarından oluşan bir ekibi güvenlik tedbirlerinin alınması şartıyla Çin'e göndermeyi ve oradan hastalarımızı, vatandaşımızı gelmek isteyenleri getirmekten yanayız."

 

 

  

Anahtar Kelimeler:

coronavirus saglik bakani

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