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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 7 Mayıs Koronavirüs tablosunu paylaştı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter üzerinden 7 Mayıs koronavirüs (Kovid-19) vaka, iyileşen ve vefat sayılarını içeren tabloyu paylaştı. Son 24 saatte 4 bin 782 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 82 bin 984 oldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 7 Mayıs Koronavirüs tablosunu paylaştı
07 Mayıs 2020 19:27 -
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Bakan Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısına ilişkin güncel verileri paylaştı. Bakanlığın verilerine göre Türkiye'de bugün koronavirüs nedeniyle 57 kişi daha hayatını kaybetti.

Koca'nın açıklaması şu şekilde:

''Test sayısı, yakında 1,5 milyona ulaşacak. Vaka sayısında dün göze çarpan kısmi artış, geriledi. Vefatta, yoğun bakım sayısında düne göre yine düşüş var. Virüsü, kararlı bir şekilde geriletmeli, tedbirlerle yenmeliyiz. Kanıtladık: Sonuç almak zor değil.''

Anahtar Kelimeler:

fahrettin koca koronavirus

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