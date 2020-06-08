Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 8 Haziran koronavirüs tablosunu açıkladı!

Bakan Koca yaptığı paylaşımda, "Vaka sayısında, maske ve mesafe kuralına uyulması şartıyla önü kesilmesi kolay bir hareketlilik var. İyileşen hasta sayımızda ciddi artış gerçekleşti. Solunum desteğine ihtiyaç azaldı. Yoğun bakım hasta sayısı yükselişte. TEDBİR AZALIRSA, TEHDİT ARTACAK. " ifadelerini kullandı.

'TEDBİR AZALDIKÇA, TEHDİT ARTIYOR'

Bakan Koca, görsel ile birlikte, "Filyasyon çalışmalarında, 'Geçmiş olsun' ziyareti sebebiyle bir ilimizde 190 kişiye virüs bulaştığı tespit edildi. Bir diğer ilimizde, asker uğurlamasında, 58 kişi virüsle enfekte oldu. Yeni iyileşen hasta sayımız 2 bin 647. Tedbir azaldıkça tehdit artıyor" dedi.



