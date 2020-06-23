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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 81 ilin sağlık müdürüyle görüştü
"Toplantıda, vaka durumlarını, vaka artışlarının olduğu yerlerde artış sebeplerini, yoğun bakım kapasiteleri ve filyasyon oranlarını ele aldık"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 81 ilin sağlık müdürüyle görüştü
23 Haziran 2020 22:54 -
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ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 81 ilin sağlık müdürüyle yaptığı toplantıda, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin vaka durumları, vaka artışlarının olduğu yerlerde artış sebepleri, yoğun bakım kapasiteleri ve filyasyon oranlarını ele aldıklarını bildirdi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 81 ilin sağlık müdürüyle toplantı yaptıklarını belirterek, ''Toplantıda, vaka durumlarını, vaka artışlarının olduğu yerlerde artış sebeplerini, yoğun bakım kapasiteleri ve filyasyon oranlarını ele aldık.'' ifadelerini kullandı. 

Kovid-19'a karşı yapılması gereken yeni çalışmalar için değerlendirmeler de yaptıklarını kaydeden Koca, video konferans yöntemiyle yapılan toplantıya ilişkin görseller de paylaştı.

Anahtar Kelimeler:

aglik bakan 81 ilin saglik muduru kovid-19

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