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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 'Ameliyatların durduğu ve piyasada bazı ilaçların bulunamadığı iddiaları asılsız'
Sağlık Bakanlığı tıbbi malzeme alınmaması sebebi ile ameliyatların durduğuna ve piyasada bacı ilaçların bulunmadığına ilişkin haberlerin aslı yoktur açıklaması yaptı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 'Ameliyatların durduğu ve piyasada bazı ilaçların bulunamadığı iddiaları asılsız'
10 Ekim 2018 -
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yaptığı açıklamada “Sağlık Bakanlığı olarak ekonomik dalgalanmaların herhangi bir şekilde sağlık hizmetlerini, dolayısıyla vatandaşlarımızın sağlığını etkilememesi için gerekli tedbirleri almış olduğumuz hususunda kamuoyunu bilgilendiririz” denildi. 
Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde: 

Bazı basın yayın organlarında tıbbi malzeme alınmaması sebebiyle hastanelerde ameliyatların durduğuna ve piyasada bazı ilaçların bulunamadığına dair haberler yer almaktadır. Dövizdeki kur artışı nedeniyle sağlık harcamalarında kısıntıya gidildiği veya idareler tarafından bu tarz talimatlar verildiği iddialarının aslı yoktur.
AK Parti hükümetleri olarak sağlıkta tasarruf olmaz düşüncesi ile vatandaşımızın en iyi seviyede sağlık hizmetine erişimi için eldeki imkanların tamamını seferber etmiş durumdayız. Vatandaşlarımızın ilaçlarını eczanelerden temin edebilmesi ile başlayan kolaylıklar zinciri, sağlık kurumlarımızın tamamının halkımızın kullanımına açılması ile devam etmiş, sağlık kurumlarımızın altyapısı ve kalitesi iyileştirilerek, sayısal imkanları geliştirilerek tüm dünyaya örnek olarak gösterilen bir sağlık dönüşümüne imza atılmıştır.
Tasarruf gerekçesi ile sağlık hizmetlerinde herhangi bir aksamaya müsamaha göstermemiz mümkün değildir. Ancak bu yaklaşım, israftan kaçınılmayacağı anlamına gelmemektedir. Mevcut ekonomik şartlar içerisinde, israf kalemlerinin engellenmesi konusunda kurumlarımızın, diğer tüm kamu kurumları gibi birtakım tedbirler almaya çalışması da gereklidir. 
Aynı şekilde döviz kurundaki artış nedeniyle ithal edilen bazı ilaçların piyasada bulunmadığına dair haberler de çeşitli mecralarda yayımlanmaktadır. Mevcut durumu istismar ederek ilaç ve tıbbi malzemeye erişimi engelleyecek her türlü teşebbüs ve kamuoyunda erişimin engellendiği algısını oluşturacak faaliyetleri Bakanlığımız titizlikle takip etmektedir. Bütün ilaçların piyasada bulunması konusunda saha ekiplerimiz her zaman olduğu denetimlerine devam etmektedir.
Tedavi alternatifi ya da eşdeğeri olmaması sebebiyle piyasada bulunması kritik önemde olan bir ürünün sadece fiyatı nedeniyle piyasada bulunmaz hale gelmesine asla müsaade etmemekteyiz. Halk sağlığı için gerekli olan bir ilacın bulunmaması halinde Bakanlığımız gerekli tedbirleri uygulamaya sokarak hastalarımızın mağduriyetine izin vermeyecektir.
Sağlık Bakanlığı olarak ekonomik dalgalanmaların herhangi bir şekilde sağlık hizmetlerini, dolayısıyla vatandaşlarımızın sağlığını etkilememesi için gerekli tedbirleri almış olduğumuz hususunda kamuoyunu bilgilendiririz.

Dr. Fahrettin KOCA
T.C. Sağlık Bakanı

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1) Mustafa D. (Acil Tıp Uzmanı)
10.10.2018 17:47:34
6 Aydır yol harcırahları yatırılmıyor, son 3 aydır döner ve nöbet paraları 2. aya sarkıyor.
SUT fiyatlarında İNDİRİME gidildiği SÖYLENTİSİ de var (Gerçek ise skandal, 12 yıldır neredeyse güncellenmedi hastaneler zarar eder) Sorsan kriz mriz yok derler. Düzenli ödemelerimiz bile yapılamıyor şu an.
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