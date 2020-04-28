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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca coronavirüste son vaka ve vefat sayısını açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 28 Nisan tarihine ait Türkiye'deki son coronavirüs vaka ve vefat sayısını açıkladı. Bakan Koca'nın paylaştığı veriye göre, Türkiye'de bugün 2392 yeni vaka tespit edildi, 92 kişi ise hayatını kaybetti. Türkiye'de bugün iyileşen sayısı 5018'e yükseldi ve toplam iyileşen sayısı 38.809 oldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca coronavirüste son vaka ve vefat sayısını açıkladı
28 Nisan 2020 19:07 - Hürriyet
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki 28 Nisan tarihine ait Coronavirüs vaka ve vefat sayısını açıkladı. Bakan Koca'nın son paylaştığı veriye göre Türkiye'de bugün 2392 yeni vaka tespit edildi, 92 kişi ise hayatını kaybetti.

SON 24 SAATTE REKOR İYİLEŞME

Bakan Koca Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Son 24 saatte 5.000'den fazla hastamız iyileşti. İyileşen toplam hasta sayımız 40.000'e yaklaştı. Yoğun bakım ve entübe sayısında düşüş sürüyor. Yeni vaka sayısı öngörülen seyirde. Çok yakında 1 milyon testi aşmış olacağız. Bu başarıyı riske atmayalım." dedi.

TÜRKİYE'NİN DÜNKÜ RAKAMLARI

Sağlık Bakanlığı'nın dünkü açıkladığı verilere göre 95 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise dün 2 bin 900 oldu toplam 20 bin 143 test yapılırken, 2 bin 131 yeni vaka tanısı kondu. Dün toplam 4 bin 651 kişi ile birlikte toplam iyileşen sayısı 33 bin 791'ye yükseldi.

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