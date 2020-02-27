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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Dilucu Sınır Kapısı'nda
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dilucu Sınır Kapısı'na incelemelerde bulundu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Dilucu Sınır Kapısı'nda
27 Şubat 2020 - AA
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IĞDIR- Bakan Koca, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde yer alan İran-Türkiye sınırındaki Gürbulak Sınır Kapısı'ndaki incelemelerin ardından helikopter ile Iğdır'ın Aralık ilçesindeki 2. Hudut Tabur Komutanlığı'na geçti.

Koca, burada Iğdır Valisi Enver Ünlü, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Özdurhan, Garnizon ve 5. Hudut Alay Komutanı Albay Yılmaz Doğan, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Göllüce ve yetkililerce karşılandı.

Daha sonra kara yolu ile Türkiye-Nahcivan sınırındaki Dilucu Sınır Kapısı'na geçen Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde sınır kapısında kurulan sahra hastanesini gezerek, burada kontrolden geçirilen vatandaşlarla sohbet etti.

Koca, incelemelerinin ardından yeniden 2. Hudut Tabur Komutanlığına dönerek helikopterle Van'a hareket etti.

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