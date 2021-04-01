Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Dünya Sağlık Örgütü Medya Brifingine Katılıyor

Sağlık Bakanı Koca, medya brifinginde, COVID-19’un sağlık çalışanları üzerindeki etkisi, sağlık çalışanlarının korunması için atılan adımlar ve Türkiye’deki sağlık çalışanlarının aşılanmasındaki son durum hakkında görüş ve değerlendirmelerini uluslararası kamuoyu ile paylaşacak.

COVID-19 pandemisi ile birlikte Birleşmiş Milletler’in (BM) sağlık alanında uzmanlaşmış tek kuruluşu olan Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) uluslararası kamuoyuna sunduğu güncel bilgilendirme ve değerlendirmeler büyük önem kazandı. Zaman zaman DSÖ Genel Direktörüne bu medya brifinglerinde COVID-19 ile mücadelede önemli roller üstlenen uluslararası kuruluş temsilcileri, siyasetçiler ve küresel sağlık liderleri eşlik ediyor.

Bu haftaki brifinge 2021’in Uluslararası Sağlık Çalışanları Yılı ilan edilmesinde öncülük eden ve sağlık çalışanlarının fedakarlıklarını gündeme getiren Fahrettin Koca davet edildi. Koca’nın davet edilmesinde Türkiye’nin başarıyla sürdürdüğü COVİD-19 mücadelesi, üstlenmiş olduğu küresel liderlik ve sağlık çalışanlarına yönelik yaklaşımı etkili oldu.

Uluslararası medya başta olmak üzere tüm dünya tarafından çok yakından takip edilen ve büyük ilgi gören brifing bugün saat 18.00 -19.00 arasında gerçekleştirilecek.

DSÖ’nün teknik altyapısı kullanılarak gerçekleştirilecek olan canlı yayına DSÖ’nün COVID-19 websitesi ve sosyal medya hesaplarından erişim sağlanabilecek:

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

https://twitter.com/who

https://www.youtube.com/c/who/videos