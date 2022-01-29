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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Gripte de aynı sayıda vatandaşımızı kaybediyoruz
Sağlık Bakan Fahrettin Koca Giresun'da yaptığı konuşmada, koronavirüs salgınında 100 bine dayanan günlük vaka sayısını 'grip'le açıkladı. Koca, "Grip olan vatandaşlarımızın sayısını günlük olarak ilan etsek benzer manzaralarla karşılaşacağız" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Gripte de aynı sayıda vatandaşımızı kaybediyoruz
29 Ocak 2022 22:33 -
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen, Çotanak Spor Kompleksi, Aksu Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Doğalgaz Dağıtım Hattı Altyapı Projesi ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde konuştu.

Koronavirüs salgınının son durumuyla ilgili konuşan Koca, salgının ilk gününden bugüne yerinde kararlar alan bir irade ortaya konulduğunu öne sürüp "Kısıtlamaların en makul sürede kaldırıldığı ülkeyiz. Temel kişisel korunma tedbirleri ve aşı dışında tüm kısıtlamaları kaldırdık. Hastalığın etkisini azalttığını görür görmez karantina süreleri ve tarama testleri dahil uygulamalarımızı güncelledik. Gelişmiş olduğu iddia edilen ülkeler sağlık hizmetlerinin verilmesinde bizim çok gerimizde kaldıkları gibi kısıtlama ve tedbirlerin kaldırılmasında da bizi izlediler. Bugün tüm ülkeler, tüm salgın kurallarını nasıl kaldıracaklarını tartışıyor ve karar almaya çalışıyor, oysa biz sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde bunları tam zamanında ve vatandaşımızı yormadan, yıpratmadan, herkesten önce hayata geçirdik. Salgın geri dönmemek üzere gündemimizden çıkıyor. Tüm dünyayı çepeçevre saran kurallar manzumesi artık tarih oluyor. Bu elbette tedbirsiz hareket edeceğimiz anlamına gelmez. artık tedbir kişisel" dedi.

Koca, günlük 100 bin dayanan koronavirüs vaka sayıları için de "Artan vaka sayılarının sizi ürkütmemesini Sağlık Bakanınız olarak en yüksek sesle söylüyorum; endişe etmeyiniz, hastalık eski günlerindeki gücünde değil. Grip olan vatandaşlarımızın sayısını günlük olarak ilan etsek benzer manzaralarla karşılaşacağız. Gripten kaybettiğimiz vatandaşlarımızın sayısını günlük olarak açıklasak salgından farklı olmadığını göreceğiz. Müsterih olunuz, en kötü günler geride kaldı" açıklaması yaptı.

Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan günlük koronavirüs tablosuna göre, 28 Ocak 2022 günü 93 bin 586 vakaya rastlandı. Açıklamada ayrıca 210 yurttaşın da koronavirüs kaynaklı olarak hayatını kaybettiği belirtildi.

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