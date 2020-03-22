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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Koronavirüs kaynaklı can kaybı 30'a yükseldi
Sağlık Bakanı Koca yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin, "Bugüne kadar toplam 20 bin 345 test yapıldı, 1236 tanı kondu, hepsi yaşlı 30 hastamızı kaybettik." değerlendirmesinde bulundu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Koronavirüs kaynaklı can kaybı 30'a yükseldi

Fahrettin Koca

22 Mart 2020 22:07 - AA
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ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs nedeniyle bugün 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 289 yeni tanı bulunduğunu açıkladı.

Fahrettin Koca açıklamasında,  "Yeni hayatlar kaybediyoruz. Vaka sayıları artıyor. Fakat mümkün olduğunca çok sayıda test yaptığımız unutulmamalı. Tedavi altına alınmış her hastayla, salgının önünü kesmiş oluyoruz. BUGÜN 9 YENİ VEFAT, 289 YENİ TANI VAR. Evimizde kalalım. Risk almayalım. Hayat eve sığar. " ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Koca şunları kaydetti:

''Bugüne kadar toplam 20.345 test yapıldı, 1.236 tanı kondu, hepsi yaşlı 30 hastamızı kaybettik. Hastalık ülkemizde yokken, “yok” dedik. Şimdi gün gün durumu açıklıyoruz. Şeffaflığımızla sizi tedbire de davet ediyoruz. Tedbirli olalım. Bu ülke, bu tehdide yenik düşmeyecek.''

 

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son dakika vaka fahrettin koca

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