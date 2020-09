Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, The Lancet'te yer alan iddialara yanıt verdi

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, The Lancet dergisinde yayımlanmış ve Prof. Dr. Hasan Bayram ve meslektaşları tarafından kaleme alınmış “Interference in Scientific Research on Covid-19 in Turkey” başlıklı makaleye ilişkin “Promotion of Scientific Research on Covid-19 in Turkey” başlıklı bir yazı yayımladı.

Fahrettin Koca bu yazısında, Türkiye’de Covid-19 sürecinin nasıl yönetildiğine dair kapsamlı bilgiler sundu.

“Prof.Dr. Hasan Bayram ve meslektaşlarının makalesinde yazılanlar iddialardan ibaret ve herhangi bir kanıta dayanmıyor”

Prof.Dr. Hasan Bayram ve meslektaşlarının kaleme aldığı makalenin ilk paragrafında, virüsün Türkiye’ye taşımacılık yoluyla İran’dan ve aynı zamanda Suudi Arabistan seyahati dönüşü Türkiye’ye dönen vatandaşlar yoluyla bulaştığı yazılmış. Fakat Fahrettin Koca’nın belirttiğine göre, Türkiye’nin 11 Mart 2020’de ilk vaka duyurulana kadarki seyahat geçmişine bakıldığında, virüs Türkiye’ye Avrupa’dan geldi.

“Interference in Scientific Research on Covid-19 in Turkey” başlıklı makalenin dördüncü paragrafında, Türkiye’de vakaların aniden yükseldiği ve halk arasındaki gerilimin arttığı, Sağlık Bakanlığının vakalar hakkında doğru sayılar vermediği, halka karşı şeffaf olmadığı dile getirilmiş. Ayrıca makalede, bakanlık ve diğer sağlık kuruluşları arasındaki işbirliğinin yetersiz olduğu ve sağlık çalışanlarının kişisel koruyucu ekipman temin etme açısından güçlükler yaşadığı da yazıyor.

Bakan Fahrettin Koca ise bu iddialara yanıt olarak, Türkiye gibi sadece kendi sağlık çalışanlarına değil diğer ülkelere de kişisel koruyucu ekipman sağlayan bir ülkede bu iddianın asılsız olduğunu belirtti.

“Türkiye’deki her hastanın bilgileri veri tabanlarına kayıtlı”

Bakan Fahrettin Koca açıklamasında, Türkiye’de tüm hasta kayıtlarının hasta gizliliği ve veri güvenliği ilkelerine dayalı olarak, Sağlık Bakanlığının dijital altyapı sistemindeki veri tabanlarında tutulduğu bilgisini paylaştı.

Bakan, 1 Eylül 2020 itibariyle, virüs üzerine toplamda 9 bin 317 bilimsel çalışma yapıldığını ileri sürdü. Ayrıca, Sağlık Bakanlığının bilimsel çalışmalar için hem maddi hem manevi destek sağladığını da belirtti. Bakan Koca, şu anda halihazırda 20 farklı alandan 196 araştırmacının çalışmalara devam ettiğini de sözlerine ekledi.

“Türkiye’de pandemi kontrol altında”

Bakan Fahrettin Koca yazısında, salgının başlarında Türkiye’nin Avrupa’daki kadar büyük trajediler yaşamadığını söyledi. Türkiye’de, hastaların sağlık hizmetlerine kolaylıkla erişim sağladığını ve en iyi bakımı aldıklarını belirtti. “Hayat Eve Sığar” uygulaması ile hastaların ve temaslı kişilerin yakın takibinin yapıldığını, böylece bulaşı en aza indirgemeyi sağladıklarını da dile getirdi.

Bakan ayrıca doktorlarla ilgili de birkaç söz söyledi. Doktorların istedikleri zaman hastaları için PCR testi yaptırabileceklerini, hatta PCR testi yapılmadan, gerekli görüldüğü takdirde hastanın Covid-19 için tedavisine başlayabileceklerini belirtti.

Bakan Fahrettin Koca, Sağlık Bakanlığının ağ ve veri tabanlarına erişiminin sağlık alanında çalışan tüm bilim insanları için geçerli olduğunu belirtti.