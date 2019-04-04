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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Tütün ürünlerinin kullanıldığı açık ve kapalı alan tarifleri güncellenecek
Sigarayla mücadelenin daha yoğunlaşacağını belirten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Nargile dahil olmak üzere tütün ürünlerinin kullanıldığı açık alan ve kapalı alan tariflerini güncelleyerek yoğun mücadele dönemine gireceğiz" şeklinde konuştu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Tütün ürünlerinin kullanıldığı açık ve kapalı alan tarifleri güncellenecek
04 Nisan 2019 -
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Nargile dahil olmak üzere tütün ürünlerinin kullanıldığı açık alan kapalı alan tariflerini güncelleyerek yoğun mücadele dönemine gireceğiz.” dedi.

Tütünle mücadele konusunda atılacak yeni adımlara ilişkin açıklamalarda bulunan Koca, tütünle mücadelede konusunda kararlılıklarını sürdürdüklerini, asla geri adım atan bir yaklaşım içinde olmayacaklarını vurguladı.

TÜTÜN ÜRÜNLERİ KULLANIMI TEKRAR ARTIŞTA

Koca, sigara ve benzeri tütün ürünlerinin kullanımı konusunda elde edilen kazanımların son yıllarda kaybedildiğini ifade ederek, “Yüzde 27’lere kadar düşen, şimdi tekrar yüzde 31’lere doğru bir çıkış trendinin olduğunu gördüğümüz bir tütün kullanımından bahsediyoruz.” diye konuştu.

Yapılan yasal çalışmayla, dijital medyada, sosyal medyada ve sinemalarda sigaranın tanıtım ve reklamını yasakladıklarını ve tek tip sigara dönemine geçildiğini hatırlatan Koca, uygulamalarda yer yer yanlışlar olduğunu, bunlarla yoğun mücadele edeceklerini söyledi.

Koca, kapalı ve açık alan tariflerinin uygulamada istismar edildiğine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

“Açık alan adı altında açılır kapanır kapalı alanların oluşturulduğunu hepimiz biliyoruz. Bir mekana gittiğinizde o mekanın en iyi, en gözde, en manzaralı yerinin ön taraf olduğunu, toplumun sigara kullanmayan yüzde 70’nin ise arka taraflara itildiği bir yaklaşım tarzı… Bunun doğru olduğunu düşünmüyoruz. Ekranlarda sigara dumanını karartıyoruz ama caddelerden geçerken dahi herkesin önden manzarayı seyrettiğinizde, sigara dumanını izlediğiniz ve gösterdiğiniz bir yaklaşım tarzı mücadele için uygun bir tarz olamaz. Kapalı alanlarda tütün kullanımı zaten yasak, açık alan tarifinde uygulamada olan bu sorunları ortadan kaldırmak üzere bu tip alanlara da izin vermeyeceğiz. Sadece açık alanda, açılır kapanır alanlarda da olmaması noktasında hatta bu görünür olmayan üstü açık alan olarak tariflediğimiz alanların özellikle ayrıca ruhsatlandırılması ve Sağlık Bakanlığının da burada devrede olması gerektiğine inanıyorum. Başka türlü bunun önlenebileceğine inanmıyorum.”

“ENDÜSTRİ HER NOKTADA AÇIK ARIYOR”

Nargilenin zararlarına ve buna karşı alınacak önlemlere de değinen Koca, “Biz, tütün endüstrisiyle mücadele etmedikçe sonuç alamayız. Sigaranın daha çok modernleşmenin, sosyalleşmenin bir unsuru olarak gösterildiğini, değerleri noktasında hassasiyeti olan insanlara da o kültür ortamı içerisinde nargilenin yine endüstri tarafından sunulduğunu görüyoruz.” ifadelerini kullandı.

Koca, nargilenin uzun süreli tüketim olduğu için sigaradan da tehlikeli olduğunun altını çizerek, “Tütüne yönelik kanunda yasak var. Nargile de tütün olmasına rağmen bu yasak orada devreye girmiyor. Elektronik sigara da aynı kategoride… Endüstri her noktada bir açık aramaya ve bulduğu çıkış noktasında da bir şekilde kendince bir alanı hedefliyor. Bunu nargileyle, elektronik sigarayla yapıyor. Tütün endüstrisiyle mücadele etmedikçe sonuç alamayız. Topyekün endüstriyi hedefleyen ve her geçen gün bilinçaltında sigaranın iticiliğini hissettirdiğimiz bir bilinçlendirmeye doğru gitmemiz gerekiyor.” değerlendirmesinde bulundu.

“MÜCADELEYİ KATILAŞTIRALIM İSTİYORUM”

Sağlık Bakanı Koca, “Nargile dahil olmak üzere tütün ürünlerinin kullanıldığı açık alan ve kapalı alan tariflerini güncelleyerek yoğun mücadele dönemine gireceğiz.” diye konuştu.

Kanunda kapalı alanlara en az 5 metre mesafede olacak şekilde tütün ve tütün ürünlerinin tüketilmesinin önlenmesi konusunun yer aldığını kaydeden Koca, “Uygulamada bu yanlışların ve istismarların yoğun yapılır olduğu, açılır kapanır alanların kapalı alan haline getirildiği bir dönemi yaşıyoruz. Aslında dünyada kapalı alanlarda sigarayı yasaklayan ve bu konuyla mücadele eden nadir ülkelerinden biriyiz. Ama bu uygulamalarda son yıllardaki gevşemenin önüne geçeceğiz. Önümüzdeki dönemdeki yaklaşımlarımızla mücadeleyi katılaştıralım istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:

sigara tutun kullanimi

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