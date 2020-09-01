Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayısının arttığı illeri açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19 nedeniyle son dönemde en fazla artış görülen illeri tek tek açıkladı. Bu iller arasında Sakarya yer almadı.

Koca, "Son dönemde artışın en fazla olduğu il Ankara... Konya, Kayseri, Urfa, Mardin, Diyarbakır, Erzurum, Batman, Van, Ağrı da artış yaşanan illerimiz arasında... Mersin ve Manisa’da da artış var ama bu iki ilimizde durum daha kontrollü.." dedi.

Bakan Koca, koronada girilen bu yeni tehlikeli döneminde "Birinci dalganın ikinci piki" olduğunu belirterek, "Şu anda birinci dalganın ikinci pikini yaşıyoruz." diye konuştu.



