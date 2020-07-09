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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve DSÖ Avrupa Bölge Direktöründen kritik açıklamalar
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve DSÖ Avrupa Bölge Direktörünün düzenlediği basın toplantısında öne çıkan başlıklar...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve DSÖ Avrupa Bölge Direktöründen kritik açıklamalar
09 Temmuz 2020 17:28 -
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge ile basın toplantısı düzenledi...

"DSÖ İSTANBUL OFİSİ HIZLA HAYATA GEÇİRİLECEK"

Bakan Koca'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

DSÖ ile Türkiye arasındaki bağların derinleştirilmesi ve güçlendirilmesi için tam bir mutabakata vardık. DSÖ İstanbul ofisini hızla hayata geçiriyoruz. Alanında tek olması nedeniyle DSÖ kapsamında özel bir yer tutacak. Tüm dünyanın Covid-19 ile mücadele etmeye başladığı bu dönemde ofisin İstanbul'da açılacak olması ülkemizi uluslararası bir konuma getirecektir.

Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge ise şu açıklamaları yaptı:

Seyahat kısıtlamasının kaldırılmasının ardından ilk ziyaretimi Türkiye'ye gerçekleştirdim. 3 önemli mesajım var.

Türkiye'ye ülke içi ve dışında büyük dayanışma ve duruş sergiledikleri için saygılarımı ve teşekkürlerimi sunmak isterim. 

İyiyi de kötüyü de kriz zamanlarında görürüz. Türkiye dünyanın gördüğü en büyük krizde karakterini ortaya koydu.

Bizler bu akşam Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca ile anlaşma imzalayacağız. DSÖ Ofisinin amacı gerekli araştırmaları yapmak ve böyle durumlara karşı gerekli karşılığı verebilmektir.

İkinci mesajım ise pandemi henüz sona ermemiştir. Hazırlıklı olmak zorundayız. Teyakkuz seviyesinde hazırlıklarımızı sürdürmeliyiz. Türkiye pandemiye karşı sağlıktaki reformu ile başarılı oldu. Pandemi süresince maskemizi takmalıyız. Öksürük alışkanlıklarımızı değiştirmeliyiz.

Ayrıntılar geliyor...

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