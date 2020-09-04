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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Yeni tedbirler alacağız
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Diyarbakır'da yaşanan koronavirüs vakaları sonrasında önemli açıklamalarda bulundu. Koca: Önemli olan temasları ve pozitif olan vakaları erken dönemde izole etmek olmalı. Türkiye'de dünyada temaslı takibini en iyi yapan ülkelerden biri. Bu gücümüzü Diyarbakır'da yoğun şekilde sahaya sürdük. Bugün rahatlıkla söyleyebilirim ki, üç hafta öncesine göre vaka oranımız yüzde 49 oranında düşmüş durumdadır.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Yeni tedbirler alacağız
04 Eylül 2020 11:44 -
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs vakalarının arttığı Diyarbakır'da önemli açıklamalarda bulundu

Bakan Fahrettin Koca'nın açıklamalarından satır başları;

Yaptığımız hızlı ve etkili müdahaleler bugün durum önemli ölçüde kontrol altına alınmış oldu. Diyarbakır'daki filyasyon ekiplerimizi 385'e çıkardık.

Önemli olan temasları ve pozitif olan vakaları erken dönemde izole etmek olmalı. Türkiye'de dünyada temaslı takibini en iyi yapan ülkelerden biri. Bu gücümüzü Diyarbakır'da yoğun şekilde sahaya sürdük. Bugün rahatlıkla söyleyebilirim ki, üç hafta öncesine göre vaka oranımız yüzde 49 oranında düşmüş durumdadır.

'ALINACAK YENİ TEDBİRLERİ İSTİŞARE EDECEĞİZ'

Hastaların ortalama yaşındaki yükseliş ne yazık, ağır hastalarımız ve vefatların da artışına sebep oluyor. Unutulan tedbirler hepimize acılar yaşatıyor. Temizlik maske ve mesafeden taviz veren her ilimizde bu tabloları görüyoruz.

Bugün bölgedeki durumu yerinde görmek için buradayız. Az sonra il sağlık müdürümüzün, başhekimizin katılımıyla il değerlendirme toplantımızı gerçekleştireceğiz. Alınacak yeni tedbirleri istişare edeceğiz. Öğleden sonra Mardin, Şanlıurfa, Batman, Siirt ve Şırnak İl Sağlık müdürlerimiz, başhekimlerimizin katılımıyla bölge toplantılarımızı yapmış olacağız.

Anahtar Kelimeler:

saglik bakani fahrettin koca koronavirus filyasyon tedbirler

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