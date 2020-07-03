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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Dilek hemşire paylaşımı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsten yaşamını yitiren hemşire Dilek Akçabelen için yeni bir paylaşım yaptı..
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Dilek hemşire paylaşımı
03 Temmuz 2020 09:09 -
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsten yaşamını yitiren hemşire Dilek Akçabelen'i, ölümünün 1'inci ayında Twitter'dan yaptığı paylaşım ile andı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ''DİLEK AKÇABELEN: Dilek Hemşire. 1990, İstanbul doğumlu. Sağlık Hizmetleri MYO mezunuydu. M. Akif Ersoy Kalp ve Damar Hastalıkları Hastanesi’nde çalıştı. COVID-19 sebebiyle uzun süre yoğun bakımda kaldı. Yeni doğan bebeğini kucağına alma şansı olmadı. Mücadelesi için #minnettarız'' ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:

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