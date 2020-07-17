Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan ‘havuz’ uyarısı

Corona virüsü pandemisi gölgesinde geçen yaz aylarında, vatandaşlar havuz ve plajlara akın ediyor.

Konu ile ilgili uyarılar yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsünün damlacık yoluyla bulaştığını ve havuz ve plajlarda bu riskin devam ettiğini vurguladı: