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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan ‘havuz’ uyarısı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, havuz ve plajlarda corona virüsü riski ile ilgili önemli bir uyarıda bulundu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan ‘havuz’ uyarısı
17 Temmuz 2020 17:11 -
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Corona virüsü pandemisi gölgesinde geçen yaz aylarında, vatandaşlar havuz ve plajlara akın ediyor.

Konu ile ilgili uyarılar yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsünün damlacık yoluyla bulaştığını ve havuz ve plajlarda bu riskin devam ettiğini vurguladı:

Havuz ve plajlarda damlacık olayı: Koronavirüs, damlacıklarla bulaşır. Riskli damlacık sayısı, havuz ve plajlarda da tıpkı diğer ortamlardaki gibi, insan yoğunluğuna bağlı şekilde artar. Tedbirler, üçüncü şahıslı tüm yerlerde geçerlidir. Kurallara uyulursa tatilin kalitesi artar.

Anahtar Kelimeler:

fahrettin koca saglik bakani havuz ve plajlar pandemi damlaciklar

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