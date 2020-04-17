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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Prof. Ercüment Ovalı hakkında sert açıklama
Sağlık bakanı: Sosyal medya üzerinden insanların umudu ile oynanmaz
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Prof. Ercüment Ovalı hakkında sert açıklama
17 Nisan 2020 18:16 -
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Prof. Ercüment Ovalı'ya sert açıklama

Sözü edilen ilaç uluslararası bir firmanın patentli ilacıdır. Cümlelerimi seçerek kullanıyorum. Türkiyede ruhsatlı bir ilaç.

Akciğer sorunu olan hastalara uygulanan ve fayda görülen bir ilaç. Covid-19'la ilgili laboratuvar ve klinik çalışmalar var biliyoruz.

Biz hem aşı hem de tedavi ile ilgili, üniversite ve kurumlara çağrıda bulunduk. İlgili merkeze de aşı ve tedavi ile ilgili bir çalışmanız varsa, 23 Mart'ta projelendirin bize başvurun dedik. Bize bildirin dedik. Dünyada araştırmanın nasıl yapılacağı bellidir. 23 Mart'ta bize cevap verilebilirdi.

Sosyal medya üzerinden insanların umudu ile oynanmaz. Biz insanlara faydalı çalışma yapan herkes bizim için kıymetlidir. Ama yayın ve araştırmanın nasıl yapılacağı da bilinir. 23 Mart'ta bize cevap verilebilirdi. İlaç ve aşı işi hem milli hem stratejiktir. Sosyal medya üzerinden bu iş olmaz.

Uluslararası bir firmanın ilacıyla böyle umutlar tüketilerek yapılmaz.

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