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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'şehit' paylaşımı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Van'da Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerine yapılan saldırıya ilişkin bir paylaşım yaptı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'şehit' paylaşımı
14 Mayıs 2020 18:23 -
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Van'da Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerine yapılan saldırıya ilişkin yaptığı paylaşımda, "Ölüm haberlerine en duyarlı olduğumuz salgın döneminde bugün şehit haberi aldık. PKK, Van’da Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerini taşıyan araca saldırdı. Evde kalan yaşlılarımıza yardım götüren iki kişi hayatını kaybetti. Terör, “insanlık” vasfına saldırdı. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Ölüm haberlerine en duyarlı olduğumuz salgın döneminde bugün şehit haberi aldık. PKK, Van’da Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerini taşıyan araca saldırdı. Evde kalan yaşlılarımıza yardım götüren iki kişi hayatını kaybetti. Terör, “insanlık” vasfına saldırdı. Başımız sağ olsun. 


 

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fahrettin koca vefa sosyal destek grubu sehit van

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