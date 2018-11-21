Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan tartışmalı 5. madde açıklaması!

MEDİMAGAZİN-Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçen hafta TBMM Genel Kurulunda kabul edilen Yasayla ilgili konuştu. Sağlık muhabirleri tanışma toplantısında konuşan Fahrettin Koca, çok tartışılan ve değişiklik yapılan 5. Maddeyle ilgili şunları söyledi:

"Temelde devlet hizmeti yükümlülüğü yapılmadan mesleğinizi icra edemiyorsunuz. Yani diplomanızı alamıyorsunuz. Devlet hizmeti yükümlülüğü sebebiyle kura çeken hekimler memuriyete atanmadan önce güvenlik soruşturması yapılmak zorunda. Bu güvenlik soruşturması sebebiyle sizin güvenlik açısından belirlenen komisyonda güvenlik açısından sorunlu olmadığını düşündüğünüz kişiler olur. O durumda diplomayı da veremediğimiz için mecburi hizmete de gönderemediğimiz için uygulamada bir yaklaşım gösterilmesi gerektiği ortadaydı."

Çok tartışılan 5. maddedeki düzenlemeleri değerlendiren Koca güvenlik soruşturması ve sonrasında yaşanması mümkün hukuki sürecin açık olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

"Bununla ilgili olarak ön planda şöyle bir düzenlemeye gidildi. Diplomaları verilebilirdi. Haksızlık olacağı düşünüldü. Ortalama 300 ila 600 gün arası bir mecburi hizmet süresi söz konusu. 450 gün boyunca güvenlik soruşturması sonrası dönemde bir belge ile güvenlik açısından tayininin yapılamadığını belirten bir belge verilerek 450 günlük bir zaman dilimi sonrasında diplomanın verilebilirliliğini sağlamış oldu. Bundan böyle verdiğimiz belge ile dava açmanın önü açık veya 450 gün bekleyip ondan sonraki süreçte diplomasını alabilirliliği söz konusu artık. Mahkemeden yürütmeyi durdurma alındığında ise zaten geçmişe yönelik haklarını alarak kurayı çekmiş olduğu yere tekrar gidebileceği süreç başlamış olacak.

Terör suçları kapsam dışı

Bylock veya terörden dolayı bir gün dahi hüküm giymiş kişiler zaten mesleğini icra edemiyor. Bu durum onlarla ilgili bir durum değil. Bu güvenlik açısından gönderemediğimiz kişilerle ilgili olan bir durumdu.

Bunun dışında herhangi bir sağlık kuruluşunda çalışıp çalışamama durumu ise bu zaten SGK veya kanunla düzeltilmesi gereken bir durum değil. Bu güne kadar herhangi bir sorun yaşanmışlığı söz konusu değil. Diplomaların ne zaman hangi şartlarda nasıl verilmesi gerektiği ile ilgili bir yaklaşımdı."