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Sağlık Bakanı: Grip tedavisinde antibiyotiklerin etkisi yoktur
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca grip aşısının her yıl risk grubundaki kişilere hekim reçetesi ile yapıldığını hatırlatarak "Grip tedavisinde antibiyotiklerin etkisi yoktur. Grip hastalığının etkeni virüslerdir ve virüsler antibiyotik ile tedavi edilmezler. " dedi
Sağlık Bakanı: Grip tedavisinde antibiyotiklerin etkisi yoktur
08 Ekim 2019 -
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Kış aylarında kapalı alanlarda daha çok vakit geçirildiği için başta mevsimsel grip olmak üzere üst solunum yolu enfeksiyonları ciddi oranda arttığına dikkat çeken Sağlık Bakanı Koca, "Grip hastalığının aktif dönemi olarak ifade ettiğimiz süreç, ülkemizin de içinde olduğu Kuzey Yarım Kürede her yıl Ekim ayı sonundan Nisan başına kadar devam etmektedir." dedi.   

Sağlık Bakanı yaptığı yazılı açıklamada insanlarda grip hastalığına influenza A ve B virüsleri sebep olduğunu belirterek "Geçtiğimiz yıl Avrupa’da en çok influenza A virüsünün alt türlerinden H1N1 ve H3N2 görüldü. Aynı dönemde Türkiye’de ise solunum yolu enfeksiyonları, baskın olarak H3N2 kaynaklıydı." ifadelerini kullandı.  

"Bağışıklık sistemi baskılanmış kişilerin grip aşısı olmalarını öneriyoruz"

Bakan Koca açıklamasına şu sözlerle devam ettti:

"Grip son derece bulaşıcı bir hastalıktır; hasta ile 1 metreden daha yakın mesafeden veya virüs içeren damlacık ile kirlenmiş araç, gereç ve yüzeylerden bulaşabilmektedir. Gripten korunmak için vatandaşlarımıza mümkün olduğunca kalabalık ve kapalı ortamlardan uzak durmalarını, hasta kişiler ile temas etmemelerini ve tokalaşmamalarını öneriyoruz. Dengeli beslenme, hareketli yaşam ve düzenli uyku sayesinde bağışıklık sisteminin güçlü tutulması; ellerin sık sık yıkanması ve kişisel hijyen kurallarına dikkat edilmesi de gripten korunmak için etkili önlemlerdir.  

Sağlıklı bireylerde genellikle bir hafta içinde iyileşen grip; riskli gruplarda ise ağır klinik tablolara hatta ölüme yol açabilmektedir. Dünya Sağlık Örgütünün de tavsiyesi doğrultusunda, risk grubundaki 65 yaş üstü vatandaşlarımızın, 6 aylık-2 yaş arası bebeklerin, gebelerin, aşırı kilolu olanların; huzurevi, bakımevi gibi ortamlarda yaşayanların; astım, böbrek, şeker, kalp gibi kronik hastalığı olanların; çeşitli hastalıklar nedeniyle bağışıklık sistemi baskılanmış kişilerin grip aşısı olmalarını öneriyoruz."  

Grip aşılarının her yıl yeni olarak hazırlandığını bir önceki yılın aşılarının kullanılmadığını kaydeden Bakan Koca bu yıl için üretilen grip aşılarının eczanelere ve tüm sağlık kuruluşlarına dağıtımına birkaç gün içinde başlanacağını duyurdu.

"Virüsler antibiyotik ile tedavi edilmezler"

Grip aşısı, risk grubundaki kişilere hekim reçetesi ile ücretsiz olarak yapıldığını vurgulayan Bakan Koca'nın açıklaması şu sözlerle devam etti:

"Grip, tedavisi olan bir hastalıktır. Belirtilerin ortaya çıktığı ilk 48 saat içerisinde başlanan tedavi daha etkili olmaktadır ve hekim önerisi ile antiviral ilaçlar kullanılabilir. Dinlenmenin yanında bol sıvı alımı da tedavi sürecini kısaltmaktadır. 

Özellikle altını çizmek isterim ki grip tedavisinde antibiyotiklerin etkisi yoktur. Grip hastalığının etkeni virüslerdir ve virüsler antibiyotik ile tedavi edilmezler. Vatandaşlarımızdan bu konuda hekimlere ısrarcı olmamalarını rica ediyor, sağlıklı günler diliyorum."

Anahtar Kelimeler:

grip asisi fahrettin koca

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