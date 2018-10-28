Sağlık Bakanı: Halkımızın sağlığını rekabet ve promosyonlara feda edemeyiz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Başta çocuklarımız olmak üzere halkımızın sağlığını ticari çıkarları önceleyen rekabet ve promosyonlara feda edemeyiz. Bu konuda proaktif olup gerekli tedbirleri almamız gereklidir. Tüm bu adımlarla, obezite, diyabet, KOAH, iskemik kalp ve damar hastalıkları, hipertansiyon, maligniteler gibi pek çok kronik hastalığın görülme sıklığını azaltmayı hedefliyoruz" dedi.

AA'nın haberine göre; Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Sağlık Bakanlığı ve DSÖ iş birliğinde, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) öncülüğünde "Kronik Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar" temasıyla düzenlenen 5. Türk Tıp Dünyası Kurultayı'nın açılış programı ve Aziz Sancar Bilim, Teşvik ve Hizmet Ödülleri Töreni, TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın katılımıyla gerçekleştirildi.



Programda katılımcılara hitap eden Koca, bu yıl kurultayın beşincisinin düzenlendiğini belirterek, "Konuşmamın başında şunu vurgulamak isterim, yurt dışında ülkemizin gönüllü elçileri olan, bulundukları pozisyonlar ve kariyerleriyle göğsümüzü kabartan, insanlığa verdiği her katkıyla vatanına bağlılığını gösteren değerli bilim adamlarımız, sizler bu kurultayların ana dinamiğini oluşturuyorsunuz. Türk Tıp Dünyası Kurultayı, bilim adamlarımızın bilgi ve tecrübelerini paylaştığı bir platform olmanın çok ötesine geçmiştir. Bu Kurultay, karşılıklı olarak hasret giderdiğimiz bir ortam olmaya başlamıştır" şeklinde konuştu.

Türk Tıp Dünyası denildiğinde yalnızca dost, soydaş ve akraba toplulukların yayıldığı geniş coğrafyayı kastetmediklerini aktaran Koca, kendini insanlığa hizmete adamış tüm meslektaşların bir araya gelerek oluşturduğu küresel bir güçten bahsettiklerini söyledi.

Bakan Koca, birlikte olmanın, aynı hedefe koşmanın bu gücü görünür kılacağını vurgulayarak, kurultayın her sene Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş yıl dönümünde düzenlenmesinin de ayrı bir önem taşıdığını aktardı.

Son 16 yılda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde sağlıkta köklü bir değişim gerçekleştirildiğini ifade ederek, bu konuda kendinden önce gayret göstermiş olan bakanlara da teşekkür eden Koca, bu dönüşüm sayesinde, oldukça cömert bir teminat paketiyle, sağlık sisteminin kapsayıcılığını en üst düzeye çıkardıklarını dile getirdi.



Fahrettin Koca, bir yandan aile hekimliğini ve birinci basamak sağlık hizmetlerini ülke geneline yaydıklarını, bir yandan da hastanelerde nitelikli hizmet verilmesi için birçok projeyi hayata geçirdiklerini belirterek, şunları kaydetti: "Şehir hastaneleriyle birlikte hastane altyapılarını birçok ülkenin hayal bile edemeyeceği bir düzeye çekmeye başladık. İlaca erişimde neredeyse rakipsiz olduk. Sağlık alanında geldiğimiz noktayı teslim etmekle birlikte, yükselen beklentileri karşılamak ve geleceğe yönelik riskleri yönetmek üzere daha çok gayret göstermemiz gerektiğinin farkındayız. Yaşlanan nüfusumuz karşısında yeni tedbirler almak durumundayız. Bulaşıcı olmayan hastalıklar konusundaki eylem planlarımızı hayata geçirmek zorundayız. Aynı şekilde, sürdürülebilir bir sağlık sistemi için kaynak yönetimimizi daha verimli hale getirmek bizim önceliklerimiz arasında olacaktır. Sağlık hizmetlerimizi en uygun maliyetle, en nitelikli düzeye çıkarabilmek için sağlık teknolojilerini üretebilir olmamız gerekiyor. İlaç, tıbbi malzeme, cihaz ve aşı üretiminde yerlileşme yönünde büyük gayretlerimiz olacaktır. Ayrıca, sağlık turizminde dünyanın en çok tercih edilen ülkesi olmamızın önünde engel olmadığını kanaatindeyim."

"SAĞLIKLI YAŞLANAN BİR TOPLUM OLMANIN YOLUNU BULMALIYIZ"

Sağlık Bakanı Koca, bu seneki kurultayın temasının "Bulaşıcı Olmayan Hastalıkların Önlenmesi, Kontrolü ve Yönetilmesi" olarak belirlendiğine işaret ederek, hızla yaşlanan, kronik hastalıklar altında engelli hale gelen, rehabilitasyon ihtiyacı duyan bir toplum olmak yerine tedbir alan, alışkanlıklarını ve yaşam tarzını buna göre değiştiren, "sağlıklı yaşlanan" bir toplum olmanın yolunu bulmaları gerektiğini söyledi.

Bugün bu hastalıkların yeryüzünden tamamen silinmesi değilse bile, kontrolünün mümkün olduğunu, bunun da yaşam tarzının değiştirilmesi, zararlı alışkanlıklardan uzak durulması, sağlıklı beslenme ve sağlıklı bir çevrede yaşama gibi temel şartları olduğunu aktaran Koca, şöyle devam etti: "Bu hususta ülke olarak çok sektörlü bir politika izlemeye kararlıyız. Kronik hastalıklar ile mücadele tek kanaldan yürütülebilecek bir çalışma değildir. Uluslararası toplumla, devlet kurumlarıyla, sivil toplum örgütleriyle, vatandaşımızla birlikte yürütmemiz gereken bir gayrettir. Bunu bilerek bizim obeziteye engel olabilecek her noktada aktif olmamız gerekmektedir. Alınabilecek önlemler nedir? Anne sütü ile beslenmeyi teşvik ediyoruz. Çocuklarımıza sağlıklı beslenmeyi öğretmeliyiz, hareketli yaşam tarzını desteklemeli ve benimsetmeliyiz. Şehirlerimizi tasarlarken bisikletli veya yaya olarak ulaşımı kolaylaştırmalıyız. Çevre sağlığı, insan sağlığı demektir. En önemli önceliklerimizden biri bu olmalıdır. Kişinin sağlığını, aile sağlığını düzenli şekilde takip etmek için çaba sarf ediyoruz. Alkol, tütün ve diğer bağımlılık yapıcı maddelerin kullanımıyla mücadele için çok önemli adımlar attık ve bu adımların yaygınlaşması için gerekli takipleri de bırakmıyoruz."

Fahrettin Koca, "Başta çocuklarımız olmak üzere halkımızın sağlığını ticari çıkarları önceleyen rekabet ve promosyonlara feda edemeyiz. Bu konuda proaktif olup gerekli tedbirleri almamız gereklidir. Tüm bu adımlarla, obezite, diyabet, KOAH, iskemik kalp ve damar hastalıkları, hipertansiyon, maligniteler gibi pek çok kronik hastalığın görülme sıklığını azaltmayı hedefliyoruz." diyerek, bu hedefe erişme yolunda Türkiye'de çok ileri seviyede araştırma merkezleri kurarak, bilim insanlarının bu yolda araştırmalar yapmasını, dünyada hayranlık uyandıracak buluşlar yaparak insanlığın hizmetine sunmasını istediklerini söyledi.

Şehir hastaneleri gibi büyük sağlık tesislerini, aynı zamanda bu araştırmalara merkez yapmak arzusunda olduklarına dikkati çeken Koca, dünyanın dört bir yanında araştırmalar ve ileri seviyede klinik çalışmalar yapan Türk bilim insanlarından da bu konularda, yeni ufuklar açmak için destek istedi.Konuşmaların ardından, Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar adına verilen teşvik ödülleri de sahiplerini buldu.Tıp alanında yaptıkları çalışmalarla ödüle hak kazanan bilim insanları ödüllerini, TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın elinden aldı.Program, ödül törenin ardından, fotoğraf çekimiyle sona erdi.