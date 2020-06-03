Sağlık Bakanı: Hastanelerimiz normale dönüyor, ikinci dalga beklemiyoruz!

Koca, açıklamasında, "Tedbirlere uymak eğitim şartlarının normalleşmesi anlamına geliyor. Yeni takvim başladığında öğrencilere güvenli şartları hazırlamış olmalıyız." dedi.

"1 Haziran'dan itibaren tedbirlere uyulmazsa, hastalığın daha fazla yayılma imkanına kavuşacağı açıktır." ifadelerini kullanan Koca, "Maske yüzde yüz olmasa da uyum gösterilen bir tedbirdir. Bu tedbiri ihmal eden veya maskesini kuralına uygun şekilde takmayan vatandaşlarımızdan ricam, konunun ciddiyetini hatırlamalarıdır." şeklinde konuştu.

Koca, "Normalleşme süreci eski alışkanlıklarımıza dönüş değildir. Tedbirlere uymazsak başa dönebiliriz." ifadelerini kullandı.

"İkinci dalga beklemiyoruz"

"Maske ve 1,5 metre mesafe, birlikte uyulması gereken tedbirlerdir. İkisinden biri tek başına koruyucu olmayabilir." uyarısında bulunan Koca, "Mevcut şartlarda sizlerin, salgın ve tedbirler konusundaki ferasetini de dayanak kabul ederek diyebiliriz ki ikinci dalga beklemiyoruz." dedi.

"Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 130 bin 852 oldu"

Bakan Koca, Türkiye'de son 24 saatte 867 kişiye Kovid-19 tanısı konulduğunu, 24 kişinin hayatını kaybettiğini ve toplam vaka sayısının 166 bin 422, can kaybının ise 4 bin 609 olduğunu açıkladı.

Koca, son 24 saatte 931 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısının 130 bin 852 olduğunu kaydetti.

"Hastanelerimiz artık olağan hizmetlerine geçmeye başlıyor"

Kovid-19 tedbirleri ile ilgili, AVM gibi kalabalık ortamlara gidildiğinde 3 saatten fazla kalınmaması uyarısında bulunan Koca, "Hastanelerimiz artık olağan hizmetlerine geçmeye başlıyor, polikliniklerimiz her zamanki hastalıklar ve hastalarla daha çok ilgilenecek, ertelenmiş tedaviler için randevu verecekler." dedi.

"Kara görünmüştür ama deniz durulmuş değildir"

Sağlık Bakanı Koca, "Kara görünmüştür ama deniz durulmuş değildir. Yakalanmaktan kaçınacağımız olası dalgalar var." ifadelerini kullandı.

Son vakanın tespit ve tedavisine kadar riskin devam edeceğini belirten Koca, "Son vakayı en kısa zamanda görmek tedbirlere uymakla mümkündür." şeklinde konuştu.