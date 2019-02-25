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Sağlık Bakanı: Hekim ve sağlık personeli ihtiyacını büyük ölçüde gidermiş olacağız
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Sağlıkta önümüzdeki dönemde insan kaynakları başta olmak üzere ihtiyaçlarımızı hızla gidermeye çalışacağız. İl il çalışmalarımızı yapıyoruz. İllerimizde sağlık tesislerini modernize ediyoruz. Hekim ve sağlık personeli ihtiyacını inşallah önümüzdeki dönemde büyük ölçüde de gidermiş olacağız." dedi.
Sağlık Bakanı: Hekim ve sağlık personeli ihtiyacını büyük ölçüde gidermiş olacağız
25 Şubat 2019 - AA
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Koca, bütün vatandaşların kaliteli sağlık hizmetine anında ulaşması vizyonu ile çalıştıklarına işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sağlıkta önümüzdeki dönemde insan kaynakları başta olmak üzere ihtiyaçlarımızı hızla gidermeye çalışacağız. İl il çalışmalarımızı yapıyoruz. İllerimizde sağlık tesislerini modernize ediyoruz. Hekim ve sağlık personeli ihtiyacını inşallah önümüzdeki dönemde büyük ölçüde de gidermiş olacağız. Sağlıkta bugün Türkiye’nin dört bir yanında, geleceğin Türkiye'si demiyorum, geleceğin dünyasının en gelişmiş, en donanımlı, en ileri teknolojiyle donatılmış hastaneleri yükseliyor. Sağlıkta Türkiye'yi küresel güce taşıyacak milli kalkınma hamlelerimiz var. İlacımızı, tıbbi cihazımızı kendimiz üreteceğiz. Dışa bağımlılıktan kurtulma eşiğine doğru hızla ilerliyoruz. Sağlık hizmetlerinde, sağlık teknolojilerinde kendi markalarımızla dünyaya açılacağız."

 

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