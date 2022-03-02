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Sağlık Bakanı: Hekimlerimizle ilgili çalışmalarımız devam ediyor, çözeceğiz!
Sağlık Bakanı: Hekimlerimizle ilgili çalışmalarımız devam ediyor, çözeceğiz!
02 Mart 2022 20:39 -
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan maske takma zorunluluğunun açık havada kaldırıldığını, kapalı ortamlarda ise mesafe kuralına göre uygulanacağını bildirdi.

Sağlık çalışanlarının özlük haklarıyla ilgili bir soruya ise Sağlık Bakanı şu cevabı verdi:

"Özellikle hekimlerimizle, sağlık çalışanlarımızla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Epey bir zamandan beri özellikle özlük hakları dahil olmak üzere, şiddet gibi,sağlık çalışma ortamlarının düzenli hale getirilmesi gibi birçok konuda çalışmalarımız var. Maaşlar konusuyla ilgili Maliye ve Çalışma Bakanımızla birlikte çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Emeklilikle ilgili ise 3600 Ek Gösterge ile bir çalışma sözkonusu. Bizim beklentimiz özellikle hekimlerin de hakimlere benzer şekilde emeklilikte korunması. Bu çerçevede bir gayret var. Şiddetle ilgili özellikle sayın Cumhurbaşkanımızın bilgisi dahilinde Adalet Bakanımızla birlikte son üç aydan bu yana devam eden bir çalışmamız var. Bununla ilgili bir noktaya geldiğimizi söyleyebilirim.

Sayın Adalet Bakanımızın bir cümlesi vardı, 'Tazminat konusunda hekimler de hakimler gibi korunacak'. Sayın Cumhurbaşkanımıza da yakın zamanda bu çalışmaları arz edeceğimizi, bunların uzun sürmeyeceğini ifade etmek istiyorum. 10 Mart'ta; yani haftaya Adalet Akademisi ile birlikte sağlık çalışanlarının hukuki haklarının, özellikle korunmasıyla ilgili bir sempozyum yapılacak. Bu sempozyumda ben ve Adalet Bakanımızın bir konuşması olacak. Üç oturum yapılacak. Hem Yargıtay hem Danıştay hem AYM'den üst düzey katılımlar sağlanarak yargıda da özellikle özellikle sağlıkta şiddetin farkındalığını sağlamak üzere bu çalışma yapılacak. Bütün olumsuzlukların farkında olduğumuzu ve bunları çözmek için yoğun gayret içinde olduğumuzu, bunların çözüleceğini söylemek istiyorum."

 

Anahtar Kelimeler:

ozluk haklari fahrettin koca

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