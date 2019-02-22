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Sağlık Bakanı: 'Her gebenin bir ebesi olmalı'
Bakan Koca: Her gebenin bir ebesi olmalı. Eğer tercihe bağlı sezaryen söz konusu ise, bize göre SGK bunu ödememeli. Bununla ilgili ilerleyen dönemlerde bir düzenleme yapılabilir. Bizim bu noktada Sağlık Bakanlığı olarak ebenin sorumluluğunu düzenleyen bir uygulamaya geçmemiz gerekir
Sağlık Bakanı: 'Her gebenin bir ebesi olmalı'
22 Şubat 2019 - AA
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Anne adaylarının doğum ve ağrı korkusu, sezaryen taleplerini arttırırken; Sağlık Bakanlığı, buna karşı yeni bir çalışma başlattı.

Türkiye Gazetesinde yer alan Damla Peker'in haberine göre Bakanlık, obezite ameliyatlarında olduğu gibi sezaryende de denetim mekanizması oluşturacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Sezaryen, anne ve bebek için problem olduğunu gördüğümüz anda devreye girmesi gereken bir müdahaledir. Hem anne hem bebek açısından keyfi bir işlem olmamalı. Bugünkü durumda sorumluluk tamamen hekimlerin üzerinde gözüküyor.Biz diyoruz ki ebe de bu süreçte aktif olmalı, bu sorumluluğu paylaşmalıdır. Yani her gebenin bir ebesi olmalı. Eğer tercihe bağlı sezaryen söz konusu ise, bize göre SGK bunu ödememeli. Bununla ilgili ilerleyen dönemlerde bir düzenleme yapılabilir. Bizim bu noktada Sağlık Bakanlığı olarak ebenin sorumluluğunu düzenleyen bir uygulamaya geçmemiz gerekir" dedi.

Bakan Koca, kamuda sezaryen doğumun yüzde 41, özelde ise yüzde 71'e çıktığını da sözlerine ekledi.

Anahtar Kelimeler:

saglik bakani fahrettin koca ebe hemsire gebe

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