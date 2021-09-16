Sağlık Bakanı illere göre haftalık vaka sayılarını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 4-10 Eylül tarihleri arasında illere göre her 100 bin kişide görülen haftalık vaka sayılarını açıkladı.

Bakan, "4-10 Eylül arasında, 100 bin kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Buna göre 4-10 Eylül tarihleri arasında vaka yoğunluğu geçen haftaya göre en çok artan iller Kilis, Erzincan, Malatya, Karabük, Kastamonu, Erzurum, Adıyaman, Kayseri, Tokat ve Sinop oldu. Sağlık Bakanı bu illerde yaşayan kişileri dikkatli olmaya davet etti.