Sağlık Bakanı illere göre yeni tabloyu paylaştı: Belirgin artış var!

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23 Şubat 2021 00:10
Saağlık bakanı Fahrettin Koca:
Haftalık 100.000 nüfusa karşılık gelen vaka sayısında bazı illerimizde belirgin artış var. Normalleşmeyi konuştuğumuz şu günlerde daha hızlı normal hayata dönebilmek için her birimiz tedbirlere daha çok uymalıyız.,
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