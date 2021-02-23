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Sağlık Bakanı illere göre yeni tabloyu paylaştı: Belirgin artış var!
Sağlık Bakanı illere göre yeni tabloyu paylaştı: Bazı illerimizde belirgin artış var belirgin artış var!
Sağlık Bakanı illere göre yeni tabloyu paylaştı: Belirgin artış var!
23 Şubat 2021 00:10 -
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Saağlık bakanı Fahrettin Koca:

Haftalık 100.000 nüfusa karşılık gelen vaka sayısında bazı illerimizde belirgin artış var. Normalleşmeyi konuştuğumuz şu günlerde daha hızlı normal hayata dönebilmek için her birimiz tedbirlere daha çok uymalıyız.,

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